大陸推臨時台胞證、雙證關聯服務 如何申請？是否有期限？

大陸國家移民管理局20日在官網公告，即日起為有需求的港澳台居民簽發來往大陸臨時通行證，並提供來往大陸通行證與居住證「雙證關聯」（通行證、居住證）核驗服務。大陸國家移民管理局新聞中心同步在官網上發布政策問與答，說明相關服務的申請方式和有效期限。

大陸國家移民管理局新聞中心表示，針對持有台灣居民來往大陸通行證（台胞證）者，若遇到台胞證「遺失損毀或忘記攜帶等突發情況」，急需搭乘飛機、火車在大陸城市間出行，可以透過大陸出入境管理局政務服務平台，即時申辦台灣居民來往大陸臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，方便快捷辦理交通出行手續。該臨時通行證有效期為7日，每個自然月可申請2次。

該臨時通行證目前開放使用的場景，是在大陸城市間出行時，在民航和鐵路的安檢、乘機和乘車環節。公告稱，大陸出入境管理局將會與有關部門，持續推進臨時通行證在更多領域應用，便利港澳台居民辦證辦事。

而「雙證關聯」，則分別指台灣居民來往大陸通行證和台灣居民居住證。公告說明，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持用另一證件時，有關部門難以檢驗兩者的關聯關係，帶來生活辦事不便。為進一步便利發展，提供通行證與居住證「雙證關聯」服務，進一步提升港澳台居民在大陸生活發展便利度。