快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸推臨時台胞證、雙證關聯服務 如何申請？是否有期限？

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
圖為廣州白雲機場出發大廳。中新社
圖為廣州白雲機場出發大廳。中新社

大陸國家移民管理局20日在官網公告，即日起為有需求的港澳台居民簽發來往大陸臨時通行證，並提供來往大陸通行證與居住證「雙證關聯」（通行證、居住證）核驗服務。大陸國家移民管理局新聞中心同步在官網上發布政策問與答，說明相關服務的申請方式和有效期限。

大陸國家移民管理局新聞中心表示，針對持有台灣居民來往大陸通行證（台胞證）者，若遇到台胞證「遺失損毀或忘記攜帶等突發情況」，急需搭乘飛機、火車在大陸城市間出行，可以透過大陸出入境管理局政務服務平台，即時申辦台灣居民來往大陸臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，方便快捷辦理交通出行手續。該臨時通行證有效期為7日，每個自然月可申請2次。

該臨時通行證目前開放使用的場景，是在大陸城市間出行時，在民航和鐵路的安檢、乘機和乘車環節。公告稱，大陸出入境管理局將會與有關部門，持續推進臨時通行證在更多領域應用，便利港澳台居民辦證辦事。

而「雙證關聯」，則分別指台灣居民來往大陸通行證和台灣居民居住證。公告說明，部分港澳台居民同時持有通行證和居住證，其持用任一證件辦理金融、互聯網等業務後，再持用另一證件時，有關部門難以檢驗兩者的關聯關係，帶來生活辦事不便。為進一步便利發展，提供通行證與居住證「雙證關聯」服務，進一步提升港澳台居民在大陸生活發展便利度。

雙證關聯線上、線下都可以進行申請，申請人可憑該查詢結果，向有關部門和企業證明通行證與居住證的關聯關係。關聯查詢結果有效期為30日。公告稱，港澳台居民通行證和居住證的便利化應用涉及領域多、應用範圍廣，各行業主管部門正積極推進「雙證關聯」在各領域服務事項的應用。

目前在大陸國家移民管理局政務服務平台上，已出現臨時台胞證和雙證關聯的申請服務項目。（圖／取自大陸國家移民管理局微信小程序）
目前在大陸國家移民管理局政務服務平台上，已出現臨時台胞證和雙證關聯的申請服務項目。（圖／取自大陸國家移民管理局微信小程序）

居住證 移民 關係

延伸閱讀

陸即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

大S生前赴陸提告張蘭、汪小菲 沒等到判決可能面臨撤銷

陸企2025年在港IPO募資增六倍 首發募集資金淨額高達港幣128億元

東方風電海上新增裝機量 躍大陸前三

相關新聞

陸即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

大陸國家移民管理局20日於官網公告，「從2025年3月20日起，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提...

大陸推臨時台胞證、雙證關聯服務 如何申請？是否有期限？

大陸國家移民管理局20日在官網公告，即日起為有需求的港澳台居民簽發來往大陸臨時通行證，並提供來往大陸通行證與居住證「雙證...

中國漫記／中美航運戰 北京真打算開鑿尼加拉瓜運河？

中美地緣政治博弈，讓沉寂的尼加拉瓜大運河的土地徵收進度、建設、經營，甚至政治效應都死灰復燃。川普聲稱奪回巴馬拿運河，只要巴拿馬運河被堵截，尼加拉瓜大運河這一張王牌，恐怕隨時可能被北京在牌桌上打出來。 不過，美國似乎並不看好中國真的會去投資這條運河。資深記者黃國樑這篇文章告訴你為什麼。

陸六代機再現 3發動機全開

中共第六代戰機又傳出亮相消息。近日四川成都上空再度出現「殲–36」戰機試飛，和上次不同，此次三個發動機同時開啟，被認為已...

星前大使示警：台獨「監獄」沒人可救

新加坡前駐聯合國大使、新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩十七日於微博發文指出，半年前來台演講曾說如果繼續走向台獨，台灣不但不...

賴總統國安17項措施 分析指上半年兩岸交流無進展

去年底台北上海雙城論壇後，不少上海民眾以為很快就可以來台團體旅遊，但並未實現，加上總統賴清德日前的國安談話，有民眾擔心兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。