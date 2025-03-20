星前大使示警：台獨「監獄」沒人可救

新加坡前駐聯合國大使、新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩十七日於微博發文指出，半年前來台演講曾說如果繼續走向台獨，台灣不但不會變成一個獨立國家，反而會變成一座「監獄」，到時就沒人可救了，「現在台灣愈來愈接近那個危險時刻」。

去年九月馬凱碩來台出席「地緣政治高峰論壇」演講指出，地緣政治非常現實殘酷，台灣最明智的做法是要意識到在這樣一個危險時刻，必須對自己行為非常小心。他說，台灣有些人認為對台灣有利的是某種形式的獨立，但這在任何情況下都是危險的，「那些推動獨立的人，必須理解其中危險」。他提到，推動獨立實際上是把自己「鎖進一個小監獄並扔掉鑰匙」，十八日於微博再提，絕大部分外交都非常現實，如果事態真的到了要明確表態那一步，他們對中國的支持一刻都不會多猶豫。