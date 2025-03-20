陸六代機再現 3發動機全開

中共第六代戰機又傳出亮相消息。近日四川成都上空再度出現「殲–36」戰機試飛，和上次不同，此次三個發動機同時開啟，被認為已經開始了最高航速和極限機動能力的測試。

據港媒星島日報報導，目擊的網友表示，成都上空十七日再度出現「殲–36」戰機，上午和下午各飛行了一次。和上次不同的是，這次沒有殲–20伴飛，起落架收起，三個發動機同時開啟。去年十二月廿六日該新型戰鬥機首次試飛亮相，由於其機身有「36」開始的數字編號，外界非正式地稱呼為「殲–36」。

有軍事迷表示，初步估計已經開始了最高航速和極限機動能力的測試。另根據揚子晚報軍事評論員陳光文分析，在第二次試飛中，「殲–36」的開裂式機翼、三發、極小半徑快速轉彎等尖端技術讓人眼前一亮，進一步鞏固了該機在全球空戰領域的領先地位。

美國軍事網站「戰區」也高度關注「殲–36」再度公開試飛。報導表示，最顯著的特徵是證實了該機的三發布局，其中一張照片顯示該機的三台發動機動力全開、加力燃燒的狀態。「這是一個令人印象深刻的獨特場景，因為這款新型戰鬥機的三發布局在傳統意義上的戰術噴氣式飛機中是非常奇特的」。此外，「殲–36」兩側翼尖上有大型分裂式舵翼。

而最新出現的「殲–36」側面照，可觀察到該機獨特的背部進氣口和座艙蓋。從照片上來看，該機的座艙蓋與前機身的頂部線條非常融合，因此「這架飛機採用並列機組座位的可能性仍然很大，特別是考慮到它機頭部分非常寬」。

中共軍方目前對於六代機，已經有更開放的態度回應。今年大陸兩會期間，香港商報採訪中共空軍副司令王偉中將，對於六代機首飛，王偉面帶笑容地表示「你們都看到啦」。至於有評論認為中共在相關技術上已超越西方，他則「謙虛」回應「那不能這麼說」。