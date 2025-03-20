泰副總理訪新疆 陸官員陪同探視遭遣返維吾爾人

泰國政府2月底遣返40名維吾爾人回中國，遭到西方國家和人權團體譴責。泰國政府由副總理普譚領軍昨天飛抵新疆，今天在中國官員陪同下，探視多名被遣返的維吾爾人，確認他們安全無虞。

2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，泰國政府在泰國與馬來西亞的邊境扣留這批人，2015年泰國遣返109人回中國，另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其；剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，之後有5人在拘留中心死亡，包括2名兒童。

其餘48名維吾爾人被泰國當局拘留，其中5人因曾企圖逃走，後來被關入監獄。

泰國政府在2月27日凌晨，以極低調方式遣返40名維吾爾人回中國，遭到美國等西方國家和多個國際組織譴責。美國3月14日宣布對牽涉維吾爾人遣返事件的泰國前任和現任官員，立即採取簽證限制措施。歐洲議會則在13日通過決議，譴責泰國遣返維吾爾人的行動。

為了紓解西方世界的憂慮，泰國由副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）領軍訪問新疆，普譚和司法部長塔維（Tawee Sodsong）一行人昨天飛抵新疆喀什，探視被遣返的維吾爾人。

泰國總理府今天晚間發布新聞稿指出，泰國訪團今天分為兩批人，一批由普譚帶隊，另外一批由塔維帶隊，在中國官員陪同下分別造訪不同的維吾爾人。新聞稿指出，泰國官員造訪的維吾爾人都表示很高興可以回到家鄉和家人相聚。

普譚今天傍晚和新疆維吾爾自治區委員會書記馬興瑞會面，馬興瑞感謝泰國政府，並表示被遣返的維吾爾人都會獲得良好照顧。普譚則表示，他會請泰國駐北京大使和泰國官員找機會再拜訪這些維吾爾人。

普譚和塔維明天將持續造訪其他的維吾爾人，並在晚間搭機返回泰國。