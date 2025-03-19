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抗戰80周年紀念後將對日本「更嚴厲」？陸外交部回應了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
針對對日抗戰勝利80周年，大陸外交部發言人毛寧19日表示， 希望日方同中方相向而行，能夠本著正視歷史，開闢未來的精神，推動中日關係健康穩定向前發展。（路透）
針對對日抗戰勝利80周年，大陸外交部發言人毛寧19日表示， 希望日方同中方相向而行，能夠本著正視歷史，開闢未來的精神，推動中日關係健康穩定向前發展。（路透）

今年是對日抗戰勝利80周年，日方有分析稱，在9月3日紀念日以後，大陸政府對日本的外交態度將會更加嚴厲。大陸外交部發言人毛寧19日表示， 希望日方同中方相向而行，能夠本著正視歷史，開闢未來的精神，推動中日關係健康穩定向前發展。

澎湃新聞報導，毛寧指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日方只有本著對歷史負責任的態度，恪守正視和反省侵略歷史的表態和承諾，堅持走和平發展道路，才能夠以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。

上觀新聞報導，大陸外長王毅於今年全國兩會期間曾表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。銘記歷史，是為了更好開創未來。淡忘歷史，就會迷失前進方向。當年，日本軍國主義曾對中國和亞洲各國人民犯下殘暴罪行，也給日本人民帶來深重災難。防止軍國主義陰魂復活，是日本時刻不可鬆懈的應盡義務，也是中國和亞洲人民不可挑戰的堅定意志。在良知和誠信的檢驗面前，日本應當恪守和平憲法精神，繼續走和平發展之路。

王毅還稱，「一個中國原則是中日關係的政治基礎。台灣回歸中國已經80年了，日本仍有人不思反省，與『台獨』勢力暗通款曲。大陸要正告這些人，與其鼓吹『台灣有事，日本有事』，不如謹記，借台灣生事，就是給日本找事。」

抗日戰爭 日本 毛寧

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