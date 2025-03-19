中韓海警上月發生海上對峙 韓媒呼籲官方「對等反擊」
中國海警近年頻頻與周邊國家爆發海上爭議事件。據韓聯社報導，南韓政府上月對中方未經協商在韓中暫定措施水域（PMZ）設置的鋼製構築物進行考察，但遭到中方阻撓，導致雙方海警發生對峙。
報導引述南韓政府消息人士18日透露，上月26日下午2時30分許，南韓政府在海警協助下，派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船，前往位於南韓西部海域離於島（中國稱「蘇岩礁」）附近的暫定措施水域，對中方設置的鋼製構築物進行考察。
韓聯社指出，在韓方調查船抵達距構築物1公里處海域時，中國海警和駕乘三艘橡皮艇的非政府人員靠近韓方調查船，並阻止韓方對現場投入考察設備。
之後，待命的南韓海警緊急派遣艦艇前往現場，與中國海警對峙了約兩個小時。中方當時表示，相關設施為養殖場，並要求韓方離開。
位於南韓西部海域的韓中暫定措施水域是韓中專屬經濟區（EEZ）重疊水域的一部分，兩國政府共同管理其水產資源，兩國漁民均可作業。但中方去年4月至5月及今年初在該水域接連設置三個鋼製構築物。南韓政府屢次試圖進行實地考察，但均遭中方阻止。
報導稱，南韓外交部官員表示，外交部已就有關問題向中方提出嚴正抗議。
韓聯社18日在大陸外交部記者會上就此詢問中方立場，大陸外交部發言人毛寧說，她不了解具體情況。中韓兩國海洋權益主張重疊，雙方正在推進海域劃界談判，同時根據《中韓漁業協定》在中韓暫定措施水域內積極開展合作。
毛寧表示，針對雙方存在的涉海分歧，中韓通過海洋事務對話合作機制保持著良好溝通，兩國海上執法部門之間的溝通渠道也是順暢的。當前黃海局勢是穩定的。
朝鮮日報19日則指出，韓中沒有劃定西海分界線。兩國在中間劃定了暫定措施水域，並約定不在此開展除漁業外的其他任何行為。但2024年4至5月，中國安裝了兩個鋼架構造物，並聲稱是「漁業輔助設施」。還曾澆築混凝土構造物，並放置大型浮標。
朝鮮日報認為，中方此舉很顯然是為日後一旦進行分界線談判，可以這些構造物為依據，主張相關水域為「中國海」。「同樣的手段，中國在南中國海就已經用過」。在2013年至2016年期間，中國在南中國海與東南亞國家發生主權爭端，中國先後填出7座人工島，宣稱相關水域為「中國海」。
朝鮮日報因此呼籲南韓政府，「若想捍衛主權，對方如何挑釁，我們就該給予對等反擊。韓國應該在靠近中國一側的暫定水域安裝與中國所建規模相當的構造物。中國越過中間線，韓國也必須朝反方向越過中間線。絕不允許有任何一次的例外。」
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