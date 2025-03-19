中韓海警上月發生海上對峙 韓媒呼籲官方「對等反擊」

中國海警近年頻頻與周邊國家爆發海上爭議事件。據韓聯社報導，南韓政府上月對中方未經協商在韓中暫定措施水域（PMZ）設置的鋼製構築物進行考察，但遭到中方阻撓，導致雙方海警發生對峙。

報導引述南韓政府消息人士18日透露，上月26日下午2時30分許，南韓政府在海警協助下，派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船，前往位於南韓西部海域離於島（中國稱「蘇岩礁」）附近的暫定措施水域，對中方設置的鋼製構築物進行考察。

韓聯社指出，在韓方調查船抵達距構築物1公里處海域時，中國海警和駕乘三艘橡皮艇的非政府人員靠近韓方調查船，並阻止韓方對現場投入考察設備。

之後，待命的南韓海警緊急派遣艦艇前往現場，與中國海警對峙了約兩個小時。中方當時表示，相關設施為養殖場，並要求韓方離開。

位於南韓西部海域的韓中暫定措施水域是韓中專屬經濟區（EEZ）重疊水域的一部分，兩國政府共同管理其水產資源，兩國漁民均可作業。但中方去年4月至5月及今年初在該水域接連設置三個鋼製構築物。南韓政府屢次試圖進行實地考察，但均遭中方阻止。

報導稱，南韓外交部官員表示，外交部已就有關問題向中方提出嚴正抗議。

韓聯社18日在大陸外交部記者會上就此詢問中方立場，大陸外交部發言人毛寧說，她不了解具體情況。中韓兩國海洋權益主張重疊，雙方正在推進海域劃界談判，同時根據《中韓漁業協定》在中韓暫定措施水域內積極開展合作。

毛寧表示，針對雙方存在的涉海分歧，中韓通過海洋事務對話合作機制保持著良好溝通，兩國海上執法部門之間的溝通渠道也是順暢的。當前黃海局勢是穩定的。

朝鮮日報19日則指出，韓中沒有劃定西海分界線。兩國在中間劃定了暫定措施水域，並約定不在此開展除漁業外的其他任何行為。但2024年4至5月，中國安裝了兩個鋼架構造物，並聲稱是「漁業輔助設施」。還曾澆築混凝土構造物，並放置大型浮標。

朝鮮日報認為，中方此舉很顯然是為日後一旦進行分界線談判，可以這些構造物為依據，主張相關水域為「中國海」。「同樣的手段，中國在南中國海就已經用過」。在2013年至2016年期間，中國在南中國海與東南亞國家發生主權爭端，中國先後填出7座人工島，宣稱相關水域為「中國海」。