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陸國安部揭：涉密科研單位前工程師 向境外兜售情報遭判死刑

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國安部19日發布，一名曾在某研究所工作的助理工程師，主動向境外間諜情報機構兜售國家涉密資料，最終因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑。（圖／取自大陸國安部公眾號）
大陸國安部19日發布，一名曾在某研究所工作的助理工程師，主動向境外間諜情報機構兜售國家涉密資料，最終因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑。（圖／取自大陸國安部公眾號）

大陸國家安全部19日發布案例，指一名曾在某研究所工作的助理工程師，主動向境外間諜情報機構兜售國家涉密資料，最終因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑。

大陸「國家安全部」微信公眾號發布，該名劉姓男子原是某科研院所助理工程師，自認為遭受不公平待遇沒有得到重用和提拔，對單位懷恨在心，選擇離職。離職前他私自拷貝、留存了經手的大量涉密資料。

劉某之後進入某投資機構工作，文章指，劉某為了滿足貪欲，不惜嚴重違反從業準則，藉父母、親友名義設立多個帳戶瘋狂炒股，甚至為了追求高收益率，多次向親友借錢，甚至利用信用卡非法套現等方式投資高風險金融產品。賭徒心理終至投資失敗、債台高築，巨大的經濟壓力下，劉某沒有迷途知返，反倒打起了手中涉密資料的主意，萌生了投敵叛國、倒賣情報的邪念。

文章提到，劉某自恃有涉密單位工作經歷，設計一整套兜售情報、逃避偵查的流程。他將交易目標鎖定為某境外間諜情報機關並主動投靠，與其達成初步意向後，便開始執行出境兜售計劃。

為了盡快賺上第一桶金，他將涉密電子資料拆分打包、建立資料目錄，同時開通多個平台帳戶以便收取贓款；此後，他購買非實名IC卡和數張SIM卡，不斷變換通聯管道，甚至使用多個化名掩蓋身分，利用提前商定的暗號暗語接頭。

讓劉某沒想到的是，自以為步步為營的他，已經陷入了境外間諜情報機關的圈套，對方以極低的費用騙取其手中的涉密資料後就中斷了聯繫。然而劉某並未對自己的行為有所警醒，賭徒心理繼續作祟，不久又再度攜帶涉密資料出境兜售。半年時間裡他秘密輾轉多個國家，嚴重洩露了國家秘密。

大陸國安部表示，劉某與境外間諜情報機關的聯絡情況，被國安機關偵查發現並詳細掌握，國家安全機關依法對劉某實施抓捕。對劉某審查後，其對自己所犯罪行供認不諱。最終劉某因犯間諜罪、非法提供國家秘密罪被依法判處死刑，剝奪政治權利終身。

國安 間諜

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