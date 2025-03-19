大陸駐索馬里亞使館：台灣從來不是一個國家

新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）於1月上任，但其昔日言論引發對台立場不一的議論。我外交部表示，台灣與索馬利蘭溝通良好，葛拉爾非常支持台索關係進一步深化。然而，大陸駐索馬利亞（陸稱索馬里）大使館19日發文表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能。」

中央社指，索馬利蘭自1991年宣告脫離索馬利亞獨立以來，一直尋求完整的國家地位，索馬利蘭的獨立地位遭索馬利亞當局反對，目前未受國際普遍承認。2020年，台灣和索馬利蘭互相設立官方代表機構。

「中國駐索馬里大使館」公眾號19日發文，以答記者問方式，回應台灣駐索馬里蘭代表處聲明，否認台灣是中國的一部分、兩岸互不隸屬一事。

該使館文章指，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是事實。「今年是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭的勝利，使台灣重回中國版圖。主要戰勝國當年發表的《開羅宣言》、《波茨坦公告》都明確規定，要把日本竊取的台灣歸還中國，日本也宣布承認《波茨坦公告》無條件投降。這些都確認了中國對台灣的主權，構成戰後國際秩序的重要組成部分。」

該文指，「1971年10月25日，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利，並立即將台灣當局的代表從聯合國及其一切機構中驅逐出去，這一決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，徹底杜絕了製造『兩個中國』或『一中一台』的任何可能。」

該文聲稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』。聯合國及其專門機構在提及台灣時，使用的稱謂就是『中國台灣省』（Taiwan, Province of China）。聯合國秘書處法律事務辦公室的官方法律意見明確指出，『台灣作為中國的一個省沒有獨立地位』。」

「中國駐索馬里大使館」還指，「一個中國」原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，「是大義所在、人心所向。絕大多數國家和國際、地區組織與中國政府和人民堅定站在一起，支持中方反『獨』促統的正義事業」，還稱台灣「倚外謀獨」必定失敗。