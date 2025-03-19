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華爾街日報：習近平對巴拿馬港口交易感到憤怒

中央社／ 台北19日電

華爾街日報報導，知情人士表示，中國國家領導人習近平對香港長和集團出售巴拿馬運河港口給美國貝萊德為首的財團感到憤怒，因為習近平團隊原本計劃將巴拿馬港口問題作為與川普政府談判的籌碼。

華爾街日報（WSJ）今日報導，知情人士稱，習近平對香港長和集團出售巴拿馬運河港口給美國貝萊德為首的財團感到憤怒，原因之一是長和集團未事先徵求北京方面的批准。習近平的領導團隊原計劃將巴拿馬港口問題作為與川普政府談判的籌碼，結果卻被打了一個措手不及。

美國總統川普在其政府執政之初就呼籲美國要重新掌控巴拿馬運河，報導指出，川普將這筆交易譽為「在美國後院挫敗了中國利益」，使巴拿馬成為美中全球影響力競爭的象徵符號。

報導說，「習近平的不滿表明，他也認為這條運河意義重大，而且他不喜歡被描繪成輸家」。中共中央港澳辦及國務院港澳辦13日轉載了大公報的評論文章，文章中將這筆交易描述為「背叛和出賣全體中國人」，反映了北京的官方立場。

大公報的評論稱，美國控制巴拿馬港口可能威脅中國利益。報導指出，這與川普的觀點如出一轍，在目前的安排下，中國可以迫使這兩個碼頭對駛往美國的船隻進行限制。這些碼頭去年處理行經該水道的40%的貨櫃。

報導指出，據知情人士透露，包括中國國家市場監督管理總局和中國商務部在內的多個中國政府部門，已被告知要審查此項交易，目的是評估北京方面可以採取哪些措施來阻撓這筆交易。

不過，要阻止此項交易並非易事，因為將被出售的資產全部位於中國大陸和香港境外，交易各方也表示有信心完成交易。

報導表示，據知情人士表示，此項交易讓習近平很難堪，一方面北京必須明確表示對長和未事先通知就採取行動感憤怒，以維護習近平的強人形象；另一方面北京也意識到，任何破壞此項交易的重大舉措都有可能加劇中國與川普政府的緊張關係。

到目前為止，針對川普對中國加徵關稅，中國的報復行動仍相對克制，表明中國希望控制緊張局勢。

香港首富李嘉誠家族控制的長江和記集團，3月4日公布與美國貝萊德為首的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓其持有和運營的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

川普 巴拿馬運河 美國

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