快訊

美國開口了反核神主牌動不動？綠內部兩種聲音交鋒

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

聽新聞
0:00 / 0:00

馬凱碩：台灣已愈來愈接近淪為「監獄」的危險時刻

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

新加坡前外交官、新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩17日於微博發布半年前他在台北的演講。馬凱碩說，他當時對台灣朋友說了一些實話，指「地緣政治是非常現實和殘酷的」。有些台灣人一邊煽動台獨，一邊還在幻想獨立之後的日子。

馬凱碩指出，我告訴他們，如果繼續走向台獨，那麼台灣不但不會變成一個獨立國家，反而會變成一座「監獄」，到時候就真的沒人可以救他們（指台灣）了。他警告，「現在台灣已經愈來愈接近那個危險的時刻。」

在影片中，馬凱碩認為，台灣最明智的做法，是要意識到在這樣一個危險的時刻，必須對自己的行為非常小心。他表示，台灣有些人認為對台灣有利的是某種形式的獨立，但這在任何情況下都是危險的。「如果你走進一個充滿瓦斯的房間，點燃火花，你會引起一場大爆炸。那些推動『獨立』的人，必須理解其中的危險。」

馬凱碩提到，這其中有一個悖論：推動獨立的目標是有更大的行動自由，能夠做更多你認為獨立後可以做的事情，但實際上如果台灣推動獨立，台灣在全球範圍內將變得愈來愈孤立。

他指出，現在作為台灣人的一大好處是，擁有一本世界上150、160個國家認可和接受的護照，但想像一下如果台灣推動獨立，迫使各國做出決定是否要承認台灣為「獨立國家」，他保證大多數國家不會承認台灣為「獨立國家」，這就是地緣政治現實。

馬凱碩形容，推動獨立，實際上是把自己「鎖進一個小監獄並扔掉鑰匙」，特別是現在，因為這是歷史上如此危險的時刻。

馬凱碩說，他知道有人會認為，也許可以去聯合國以某種方式獲得一些支持。但「作為一個在聯合國擔任大使超過10年的人，我可以告訴你，聯合國大使在理解全球地緣政治方面是極其精明的，他們知道需要做什麼，而且他們中許多人也知道，如果你迫使他們在中國和台灣之間做出選擇，他們別無選擇，他們和中國大陸的關係有了飛躍性的發展。」

他以中國和東南亞之間的貿易為例說，在2000年中國和東協的貿易只有400億美元，2022年已經達到了9750億美元，東南亞國家不可能犧牲約1兆美元的貿易。

他也提到，像巴西這樣遙遠的國家，20年前巴西要用1年的時間才能向中國大陸出口10億美元，現在巴西只需要60小時就能向中國大陸出口10億美元，「你們卻要求巴西人做出選擇？」

馬凱碩17日在微博重發他半年前在台北演講的前述談話後，18日再度補充說，「我作為一個新加坡外交官在聯合國工作多年，我告訴台灣朋友，絕大部分的外交工作者都非常清醒和現實，如果事態真的到了要明確表態那一步，那麼他們對中國的支持一刻都不會多猶豫。」

巴西 聯合國 馬凱

延伸閱讀

美向薩爾瓦多「出租監獄」關押黑幫 法界憂國際訴訟

國際被壓迫者劇場日紀念活動 聖保羅場次台味十足

市場權衡地緣政治疑慮與加薩衝突 歐股收高

國內女子監獄史上首樁暴動抗議 意外掀全台監獄超收嚴重

相關新聞

態度軟化？關稅爭議 美已準備於WTO與陸、加磋商

率先向大陸和加拿大發動貿易戰的美國，態度軟化了嗎？路透19日引述世貿組織（WTO）文件顯示，美國代表團通知大陸及加拿大，...

大陸駐索馬里亞使館：台灣從來不是一個國家

新任索馬利蘭駐台代表葛拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）於1月上任，但其昔日言論引發對台立場不一的...

馬凱碩：台灣已愈來愈接近淪為「監獄」的危險時刻

新加坡前外交官、新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩17日於微博發布半年前他在台北的演講。馬凱碩說，他當時對台灣朋友說了一些實...

春哥侃陸／一場黨內政治運動 牽動習近平四中全會布局

3月18日，中共中央機關報人民日報和大大小小的地方黨報，均以頭版頭條刊載中共中央一項已廣而告知的「通知」，與此同時，中央部門和地方省市，紛紛以中共「黨的建設領導小組」名義召開會議，也是對這項通知傳達和作出貫徹安排。 這項通知看似是沒有新意的黨內政治運動，卻是中共領導人習近平「親自謀畫確定的」，除了重申「兩個確立」、「兩個維護」，又新提出了「兩個結合」，推行時間又與中共二十屆四中全會的會期相關，不排除在習近平大動作下，有重要的組織人事異動，其中還包括中共中央軍委的重組。...

遣返維吾爾難民遭譴責 泰國代表團周二到訪新疆

數名泰國內閣成員周二開始對中國新疆的訪問行程，他們將實地考察上月遭泰國遣返的維吾爾人的狀況。因向中國遣返維吾爾難民，泰國政府遭致國際社會的廣泛譴責。

宋濤：若台獨突破紅線 將採斷然措施

大陸官方昨發布新版「中國台灣問題幹部讀本」，納入中共總書記習近平對台工作的「重要論述」。宋濤出席發布會稱，對台工作是「國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。