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態度軟化？關稅爭議 美已準備於WTO與陸、加磋商
率先向大陸和加拿大發動貿易戰的美國，態度軟化了嗎？路透19日引述世貿組織（WTO）文件顯示，美國代表團通知大陸及加拿大，準備與兩國就新關稅提起貿易爭端進行磋商。
香港信報報導，WTO仲裁機制可能需時數年才能解決爭端。但有貿易代表認為，華府同意協商反映美國可能有遵守WTO機制的意願。
阿斯達克財經新聞報導，美國就大陸及加拿大分別發表聲明，指兩國針對所謂WTO規則違反行為啟動爭端解決程序站不住腳，並指對方選擇透過單方面認定違規行為違反WTO規則。
加拿大本月稍早針對美國總統川普的關稅提出磋商請求，大陸則在川普上月對大陸商品徵收關稅後，提出啟動爭端程序，兩國都採取報復性關稅。
大陸駐WTO代表李成鋼，於2月18日在WTO的一場會議上，譴責川普祭出的關稅措施，加劇經濟不確定性，並警告「關稅衝擊」可能引發全球經濟衰退，要求美方取消相關做法，並呼籲各方以切實行動維護多邊貿易體制。
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