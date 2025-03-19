態度軟化？關稅爭議 美已準備於WTO與陸、加磋商

3月18日，中共中央機關報人民日報和大大小小的地方黨報，均以頭版頭條刊載中共中央一項已廣而告知的「通知」，與此同時，中央部門和地方省市，紛紛以中共「黨的建設領導小組」名義召開會議，也是對這項通知傳達和作出貫徹安排。 這項通知看似是沒有新意的黨內政治運動，卻是中共領導人習近平「親自謀畫確定的」，除了重申「兩個確立」、「兩個維護」，又新提出了「兩個結合」，推行時間又與中共二十屆四中全會的會期相關，不排除在習近平大動作下，有重要的組織人事異動，其中還包括中共中央軍委的重組。...

2025-03-19 07:30