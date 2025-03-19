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遣返維吾爾難民遭譴責 泰國代表團周二到訪新疆

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泰國當局運送維吾爾難民前往機場。 圖／德國之聲
泰國當局運送維吾爾難民前往機場。 圖／德國之聲

數名泰國內閣成員周二開始對中國新疆的訪問行程，他們將實地考察上月遭泰國遣返的維吾爾人的狀況。因向中國遣返維吾爾難民，泰國政府遭致國際社會的廣泛譴責。

一名泰國政府官員表示，在此次為期三天的訪問期間，來自曼谷的官員將只能會晤到上月遭遣返的40名維吾爾人中的五人。

2月27日凌晨，泰國在一次秘密行動中，向中國方面遣返了40名維吾爾人。此前，聯合國人權事務專家曾多次發出呼籲，反對泰方遣返這些維吾爾人。專家們表示，維吾爾難民遭遣返後，可能將會面臨酷刑、虐待以及其他「無可挽回的損失。」

泰國的遣返行動招致包括美國在內的西方國家的廣泛譴責。作為對此次遣返行動的回應，美國國務院3月14日宣布對參與驅逐維吾爾人的現任和前任泰國官員實施簽證制裁。歐盟議會也對泰國的遣返行動予以譴責，並呼籲歐盟以自由貿易談判作為向泰國政府的施壓手段，以阻止此類遣返行動的再度發生。

人權組織一再批評北京當局對新疆維吾爾人實施大規模迫害。維吾爾人是新疆最主要的穆斯林少數民族，人口達一千萬。北京則對上述指控一律予以駁斥，並指責西方國家干涉內政、散布謊言。

泰國政府發言人洪薩（Jirayu Houngsub）表示，訪問新疆的泰國官員包括國防部長普姆塔姆‧維查猜（Phumtham Wechachai）、司法部長塔威‧索德宋（Taweee Sodswong）、數名高級軍官以及九名泰國媒體的代表。

這位發言人表示：「泰國代表團將聽取新疆自治區代表的情報匯報」，並在此後會晤被遣返的維吾爾人。泰國方面強調，此前中國曾承諾會善待這些維吾爾人。

「沒有暗中交易」

同時也兼任泰國副總理的國防部長普姆塔姆表示，泰國方面預計他們只能會見被遣返的40名維吾爾人中的5人，以及10年前被送回的另一名維吾爾人。

這些維吾爾人都是在2014年從中國逃亡至泰國後遭逮捕的。其中一些人已被遣返中國，另外一些則已前往土耳其，其餘的人則一直被關押在泰國，直到上個月被遣返中國。

這位泰國政府發言人表示：「曼谷政府將向文明世界表明，泰國的行為是坦誠的，沒有暗中交易，也不存在對難民的非法遣返。」

周二北京舉行的例行新聞發布會上，中國外交部發言人毛寧稱，泰國代表團的來訪「是中泰兩國正常友好交流的一部分」。路透社此前曾報導，加拿大和美國均向泰國表示願意接受這些維吾爾人，但泰國方面因擔心惹惱中國而予以拒絕。不過，泰國方面則表示，他們並沒有收到來自美加兩國的具體安置建議。

泰國外交部一位副部長稍後曾透露，遣返上述維吾爾符合「泰國的最大利益」，因為如果將他們送往其他國家，泰國可能會遭致來自中國的報復。

（路透社）

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