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陸委會：旅行社代辦陸居住證 要罰

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
陸委會表示，依規定，國內旅行業者不能代辦中國大陸居住證、定居證及身分證，或「福馬同城通」交通卡，否則將違反「兩岸條例」第33條之1規定，最高可罰緩50萬元。（圖／取自陸委會臉書）
陸委會表示，依規定，國內旅行業者不能代辦中國大陸居住證、定居證及身分證，或「福馬同城通」交通卡，否則將違反「兩岸條例」第33條之1規定，最高可罰緩50萬元。（圖／取自陸委會臉書）

賴政府持續清查國人是否持有大陸身分證件，陸委會昨表示，依規定，國內旅行業者不能代辦中國大陸居住證、定居證及身分證，或「福馬同城通」交通卡，否則將違反「兩岸條例」第卅三條之一規定，最高可罰鍰五十萬元。

陸委會透過官方社群平台發布，中共對台統戰無所不用其極，甚至透過我國旅行社招攬國人赴陸，順便辦證。但陸委會提醒，依規定，國內旅行業者不能代辦大陸居住證、定居證及身分證，或具有統戰性質的「福馬同城通」交通卡。

陸委會指出，旅行業者未經政府許可代辦上述業務，或與大陸黨政軍為合作行為，已違反兩岸條例第卅三條之一，可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。陸委會更向旅行業者示警稱，政府已積極查處中，請勿以身試法。

陸委會主委邱垂正近日媒體專訪時也提到，陸委會已行文給觀光署，觀光署依據發展觀光條例及旅行業管理規則，已發函全國旅遊業者，要求公司行號、旅行社不能代辦中共相關身分證件或交通卡核發。

身分證 陸委會

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