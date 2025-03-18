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雙方一度對峙！韓控在EEZ重疊海域擅立設施 陸外交部卻稱「不了解」

中央社／ 台北18日電
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社
大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社

韓聯社今天引述韓國政府消息人士透露，中國去年4月至今年初陸續在中韓重疊的專屬經濟區（EEZ）海域設置3個鋼構物，中國海警今年2月26日更曾阻撓韓國海警接近勘察，雙方一度對峙，韓方已向中方表達抗議。

至於中方反應，澎湃新聞報導，中國外交部發言人毛寧今天下午對此則說「不了解具體情況」，並聲稱中韓針對雙方存在的涉海分歧，透過海洋事務對話合作機制「保持著良好的溝通」，兩國海上執法部門之間的「溝通渠道也是順暢的」。

韓聯社報導，消息人士今天透露，台北時間2月26日下午1時30分左右，韓國政府在海警協助下，派遣海洋水產部旗下海洋科學技術院調查船，前往位於韓國西部海域離於島（中國稱「蘇岩礁」）附近的中韓「暫定措施水域」，對中方設置的鋼構物進行勘察。

報導指出，當韓方調查船距離鋼構物約1公里時，中國海警及駕駛3艘橡皮艇的非政府人員，即上前阻止韓方投入勘察設備。之後，待命的韓國海警緊急派遣艦艇前往現場，與中國海警對峙了約2小時，中方當時並宣稱相關設施是「養殖場」，且要求韓方船隻離開。

根據報導，位於韓國西部海域的中韓「暫定措施水域」，是兩國專屬經濟區（EEZ）重疊海域的一部分，由兩國政府共同管理水產資源，兩國漁民均可作業。然而，中方在2024年4月、5月及今年初在這一海域接連設置3個鋼構物，韓國政府屢次試圖前往實地勘察，但均遭中方阻止。

韓國外交部官員對此表示，該部已就有關問題向中方提出嚴正抗議。

中國方面，毛寧下午在中國外交部例行記者會回答韓聯社記者提問時，首先回答「我不了解你提到的具體情況」，接著又說，中韓兩國的海洋權益主張重疊，雙方正在推進海域劃界談判，同時根據中韓漁業協定在中韓「暫定措施水域」內積極開展合作。

毛寧聲稱，針對雙方存在的涉海分歧，中韓透過海洋事務對話合作機制「保持著良好的溝通」，兩國海上執法部門之間的「溝通渠道也是順暢的」，「當前黃海局勢是穩定的」。

南韓 毛寧

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