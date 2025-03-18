陸網傳「東沙激烈對峙」 海巡署：掩蓋違法捕撈假訊息
大陸網路社群刊登標題為「東沙群島發生激烈對峙！被大陸海警艦繞圈貼近，台當局：感到恥辱」貼文，海巡署今表示是假訊息，應為掩蓋中國漁船違法捕撈被我國取締，中國海警意圖干擾案，嚴密監控中國海警船及漁船動態，強勢驅離取締，捍衛國家主權。
海巡署表示，近期偵獲多艘中國漁船進入東沙海域，施放小舟進入環礁違法採捕，為維護東沙海域海洋資源永續發展，上月26日啟動東沙海域取締專案，調派高雄艦、巡護七號、巡護九號、PP-10075艇、PP-10096艇及CP艇共1艦2船3艇，扣留5艘中國越界小舟，本月11日扣留1艘中國小舟，海警船嘗試干擾我方執法失敗，被海巡艦艇阻擋驅離至限制水域外。
本月12日下午2時40分，東沙海域任務艦「臺東艦」於東沙島西南方20.5浬，偵獲「粵茂濱41177」、「粵茂名00898」及「粵惠來漁00859」等3艘中國漁船進入限制水域，海巡署調派「臺東艦」及預置在東沙的「臺中艦」趕往驅離，下午4時50分將3艘中國漁船驅離至東沙島西南方27.8浬，並持續往限制水域外航離。
驅離中國漁船時，中國海警船「3101」自東沙島西南方航入距島21.7浬，欲登檢被海巡署驅離中的「粵茂濱漁 41177」，該漁船配合停船，「臺東艦」及「臺中艦」在旁廣播要求陸船離開我方水域，陸船往外航離，登船海警人員仍在「粵」船上。
事後未在東沙海域偵獲大陸漁船，2艘海警船續留東沙限制水域周邊襲擾，海警「3101」繞島半圈後，在線外西南方滯留，經海巡署大艦採1對1全程監控對應、廣播驅離，分別將海警「3101」、「3304」驅離至限制水域外。
海巡署指出，海警船進入東沙限制水域登檢中國越界漁船，可能是中國海警船報復行動，也不排除中國利用漁船測試我國東沙勤務部署，配合海警船灰帶侵擾，提高對我施壓強度，製造執法假象；嚴正譴責此舉升高兩岸緊張情勢，破壞區域和平穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言