兩岸交流趨謹慎 陸委會：對岸時刻拿著「狼牙棒」

陸委會副主委沈有忠18日表示，大陸把交流當成政治工具，對於兩岸融合、統一有幫助的交流就開放，但又時刻拿著「狼牙棒」，政府必須對於交流更加地謹慎。他強調，陸委會希望兩岸交流要健康有序，沒有要封殺、緊縮兩岸交流，但對於不健康的交流會進行導正，無法導正的就擋掉。

沈有忠18日中午受政大東亞所邀請，以「當前兩岸關係與政府兩岸政策」發表專題演講。就兩岸交流現況，沈有忠指出，中共去年6月推出的「懲獨22條」絕對是影響當前兩岸交流上的阻礙，該條文對於「獨」的定義相對寬鬆與模糊，「現在對北京來講，只要不主張統一，就是獨立」，不管華獨、台獨還是維持現狀，都是獨立。他並稱，最近掌握到很多國人在大陸被拘禁、被消失，有些人的主張甚至是偏向一中、或是支持未來要統一的。

沈有忠說，陸委會認為兩岸交流具有統戰風險，原因在於中國大陸把交流當成政治工具，對於兩岸融合、統一有幫助的交流就開放，但又時刻拿著「狼牙棒」，政府必須對於交流更加地謹慎，至少人身安全要在可控範圍內。

沈有忠坦言，當前兩岸互動越來越少、越來越單向且封閉，「兩邊當然都有責任」，但讓兩岸交流更複雜化，帶有政治化甚至是讓交流風險提高的責任在中國大陸。他還提到，兩岸在氣候變遷、疫情防治甚至經貿方面都可以合作，但希望不要什麼事都要先有「九二共識」才能合作。

賴總統本月13日將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，並推出防範大陸對台統戰滲透的「國安17條」，沈有忠說，外界可能認為總統的兩岸政策變了，「不能說完全沒變，但整套政策重點在於對內強化反滲透，並沒有要去改變兩岸現狀」。

沈有忠指出，除了局部恢復軍事審判變化比較大以外，其他都是本來就在做的事，差別只是在「由總統說出來」。「當對方對我們的野心越來越明顯，胡蘿蔔越來越小隻、狼牙棒越來越大隻，我們的盾牌也要厚一點。」

在國安17條推出後，陸委會對兩岸交流的態度是否更為緊縮？沈有忠表示，陸委會希望兩岸交流要健康有序，沒有要封殺交流、緊縮交流，而且還樂見交流，希望善意堆疊、由下而上，透過老百姓之間的往來降低誤判，但希望交流過程中不要摻雜太多的政治因素、甚至是為了消滅中華民國主權，「我們把不健康的交流導正，無法導正的就擋掉」。