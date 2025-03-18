快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

聽新聞
0:00 / 0:00

美國之音自由亞洲電台恐關閉 陸外交部：「一些媒體」劣跡斑斑

中央社／ 台北18日電
中國大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社
中國大陸外交部發言人毛寧。圖／美聯社

針對川普政府強制美國之音、自由亞洲電台等媒體的新聞從業人員停職休假，恐有關閉之虞，中國外交部發言人毛寧今天暗指，美國國內政策的調整她不作評論，但「美國一些媒體」在涉中報導的問題上「劣跡斑斑」，也不是什麼秘密。

中國外交部下午舉行例行記者會，綜合澎湃新聞等媒體報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

川普（Donald Trump）政府強制美國國際媒體署旗下的美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）等國營媒體新聞從業人員停職休假，在中國引發兩極反應。其中，自由派及異議人士紛紛表達不解、不捨與反對，但中國官媒、親官方人士及愛國民眾則是一片幸災樂禍之聲。

中共外圍官媒環球時報17日發表評論聲稱，美國之音是冷戰時期意識形態對抗的「輿論打手」，被公認是華盛頓精心包裝的「實施和平演變輿論機器」，與自由亞洲等電台相同，都為了滿足美國意識形態需求而對他國大肆攻擊。而該台員工被停職，印證了「這條涉及中國的謊言認知戰產業鏈」，沒有金主輸血難以為繼。

另一方面，中國知名獨立記者高瑜16日發信表示，她聽到VOA和RFA要被關閉的消息極為震驚，這是中國眾多聽眾感到十分不理解的事情，他們冒著危險翻牆收聽美國為二戰和中國「六四」屠殺設立的這兩家電台，就是為了收聽真實的聲音。

高瑜強調，倘若關閉這兩家電台，這是「讓中國人民痛，讓中共政權快」的事情。「不是讓美國更加偉大，而是讓中共政權更加偉大」，讓他們更加無所顧忌的殘害人民和異議人士，使得他們的謊言宣傳在世界上更加暢通無阻。希望川普能保留這兩家有光輝歷史的電台，讓他們「創造出更加偉大的歷史」。

中共 川普 毛寧 美國

延伸閱讀

商談止戰 克宮：川普、普亭今晚9時至11時舉行通話

傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了

美國經濟會衰退？中信金總座高麗雪形容：川普是個厲害投手

士林樣品屋拆除出包釀1死 川普工程實際負責人賠百萬緩刑2年

相關新聞

台商父子在武漢遭拘留 陸委會證實了！兩人近況曝光

陸委會副主委沈有忠18日在政大演講時透露，近期政府收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，引發媒體關切。...

「台灣不重要」美政治學家曝川普思維 若發生1事或願改變想法

知名美國政治學家、哥倫比亞大學教授黎安友近日到訪台灣，並於18日上午在淡江大學驚聲大樓發表演說。針對中共政權的未來，黎安...

台積電在美投資 恐變「美積電」？陸委會直言：疑美論操作

陸委會副主委沈有忠今天在一場座談表示，台積電在美加大投資被質疑將成「美積電」，掀起輿論軒然大波，背後有一些政治因素在操作...

美國之音自由亞洲電台恐關閉 陸外交部：「一些媒體」劣跡斑斑

針對川普政府強制美國之音、自由亞洲電台等媒體的新聞從業人員停職休假，恐有關閉之虞，中國外交部發言人毛寧今天暗指，美國國內...

國安疑慮？傳美商務部禁政府設備用DeepSeek 陸外交部回應了

大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型今年一推出，即在全球業界掀起震撼，同時也引來各國對於國...

習近平兩會後赴黔考察 強調「少數民族文化」不可或缺

大陸國家主席習近平17日至18日在貴州省考察，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地調研。大陸官媒指，此次考察為其自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。