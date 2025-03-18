美國之音自由亞洲電台恐關閉 陸外交部：「一些媒體」劣跡斑斑

針對川普政府強制美國之音、自由亞洲電台等媒體的新聞從業人員停職休假，恐有關閉之虞，中國外交部發言人毛寧今天暗指，美國國內政策的調整她不作評論，但「美國一些媒體」在涉中報導的問題上「劣跡斑斑」，也不是什麼秘密。

中國外交部下午舉行例行記者會，綜合澎湃新聞等媒體報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

川普（Donald Trump）政府強制美國國際媒體署旗下的美國之音（VOA）、自由亞洲電台（RFA）等國營媒體新聞從業人員停職休假，在中國引發兩極反應。其中，自由派及異議人士紛紛表達不解、不捨與反對，但中國官媒、親官方人士及愛國民眾則是一片幸災樂禍之聲。

中共外圍官媒環球時報17日發表評論聲稱，美國之音是冷戰時期意識形態對抗的「輿論打手」，被公認是華盛頓精心包裝的「實施和平演變輿論機器」，與自由亞洲等電台相同，都為了滿足美國意識形態需求而對他國大肆攻擊。而該台員工被停職，印證了「這條涉及中國的謊言認知戰產業鏈」，沒有金主輸血難以為繼。

另一方面，中國知名獨立記者高瑜16日發信表示，她聽到VOA和RFA要被關閉的消息極為震驚，這是中國眾多聽眾感到十分不理解的事情，他們冒著危險翻牆收聽美國為二戰和中國「六四」屠殺設立的這兩家電台，就是為了收聽真實的聲音。

高瑜強調，倘若關閉這兩家電台，這是「讓中國人民痛，讓中共政權快」的事情。「不是讓美國更加偉大，而是讓中共政權更加偉大」，讓他們更加無所顧忌的殘害人民和異議人士，使得他們的謊言宣傳在世界上更加暢通無阻。希望川普能保留這兩家有光輝歷史的電台，讓他們「創造出更加偉大的歷史」。