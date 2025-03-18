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台積電在美投資 恐變「美積電」？陸委會直言：疑美論操作

中央社／ 台北18日電
台積電。圖／路透
台積電。圖／路透

陸委會副主委沈有忠今天在一場座談表示，台積電在美加大投資被質疑將成「美積電」，掀起輿論軒然大波，背後有一些政治因素在操作「疑美論」，因為美國深深地影響兩岸關係。

沈有忠18日在政治大學東亞研究所演講，講題為「當前兩岸關係與政府兩岸政策」。

沈有忠表示，台積電也赴德國、日本投資，不過從來不會聽到輿論討論「德積電」、「日積電」，台積電在美加大投資消息一出來，立刻掀起「台積電將成為美積電」熱議，包括國會議員、民間專家、學者等拋出一連串質疑。

沈有忠直言背後涉及「疑美論」操作。他說，美中關係高度影響兩岸關係，美國做為台海關係最重要第3國，美國與台灣的任何互動都會被放大；所以台積電在美加大投資有太多政治因素干擾，導致外界很難純粹地用商業角度去評析投資案。

沈有忠提到，任何一個特定政策或事件都是好處與壞處同時存在，可以做的是讓好處極大化、風險極小化，目前整體看起來，台積電在美加大投資對於未來發展是「好處多於壞處」。

沈有忠提到，在美中競爭格局加劇情況下，台灣選擇繼續與民主國家深化合作，過往民主陣營與專制陣營有交集地帶，台灣尚可留在灰色區塊，不去得罪中國大陸；現在兩邊幾乎沒有交集，台灣一定是跟民主陣營交朋友。

「我們已經是一個自由民主的國家」，沈有忠強調，不可能去改變現在的生活方式，自由民主憲政體制是國人最基本共識；隨著美中競爭格局愈來愈全面化、尖銳化，在國際局勢呈現兩極化格局時，台灣當然是跟民主陣營交朋友。

陸委會副主委沈有忠（站立者）18日在政治大學東亞研究所演講，講題為「當前兩岸關係與政府兩岸政策」。圖／中央社
陸委會副主委沈有忠（站立者）18日在政治大學東亞研究所演講，講題為「當前兩岸關係與政府兩岸政策」。圖／中央社

台積電 美中關係 美國 陸委會

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