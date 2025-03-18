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台商父子在武漢遭拘留 陸委會證實了！兩人近況曝光

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委沈有忠18日在演講時透露，「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，陸委會下午透過書面回應證實此案，表示2人尚屬平安，並指此公司非台灣茂德科技股份有限公司，也非關係企業。圖／本報資料照片
陸委會副主委沈有忠18日在演講時透露，「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，陸委會下午透過書面回應證實此案，表示2人尚屬平安，並指此公司非台灣茂德科技股份有限公司，也非關係企業。圖／本報資料照片

陸委會副主委沈有忠18日在政大演講時透露，近期政府收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，引發媒體關切。陸委會下午透過書面回應證實此案，表示2人尚屬平安，並指此公司非台灣茂德科技股份有限公司，也非關係企業。

沈有忠18日中午受政大東亞所邀請，就當前兩岸關係與政府兩岸政策進行專題演講。他在談到台商赴陸投資風險時，提到最近收到一個求助案，指茂德科技一對父子（公公和先生）在武漢被抓了，家人（太太）請政府幫忙。他隨後補充指，海基會就此向海協會發函，海協會沒有直接回函，但有打電話回覆稱，「2人都還活著」，但因涉入到司法案件，有官司纏身。

惟政府及家屬先前都未曾公開提及此案，引發在場媒體關注。演講後，面對媒體追問案情情況，沈有忠快步離開會場，沒有多作回應。

面對媒體詢問，陸委會18日下午透過書面表示，關於茂德科技一對父子2人在陸遭拘留一案，政府皆有掌握，已確認2人所任職公司非台灣茂德科技股份有限公司，亦非關係企業，經海基會商請在陸台商協助探詢2人狀況確認尚屬平安。為顧及家屬意願，暫不便對外說明細節。

台商 關係 陸委會

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