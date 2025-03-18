「台灣不重要」美政治學家曝川普思維 若發生1事或願改變想法

知名美國政治學家、哥倫比亞大學教授黎安友近日到訪台灣，並於18日上午在淡江大學驚聲大樓發表演說。針對中共政權的未來，黎安友認為，中共體制仍然具有韌性，但不如以前了，尤其領導人繼承問題是一大脆弱點。至於美中台關係，黎安友預期，在川普眼光裡，「台灣不是一個重要的東西」，但如果他跟習近平的交易失敗，可能將會改持「非常反對北京」的態度，重拾願意保衛台灣的立場。

黎安友（Andrew Nathan）生於1943年，是哈佛大學東亞研究中心創始人費正清的學生，早在1960年代就開始研究中國，並於1963年到訪台灣、1973年到訪大陸，他長年在哥倫比亞大學政治學系任教，目前台灣有若干學者與政界人物是他的學生。

黎安友17日晚間抵達台灣，18日發表的演說，原訂是要談論川普2.0對兩岸關係的影響，但現場臨時更改為另一套題目，談論大陸政治的未來。他在演講的一開頭提到自己廣為人知的學術概念「威權韌性」（Authoritarian Resilience），2003年發表的這篇論文，靈感源於自己游泳時突然想到中共政權仍並沒有崩潰，因而思索到相關的解釋。

他隨後指出，當前的爭議焦點在於，中共政權現在仍處於威權韌性情況，還是已經宛若是1989年那種革命性變化的前夕？

黎安友歷數當前中共內部的各種政治挑戰，包含農民工戶口與城鎮化問題、通貨緊縮、成長趨緩、年輕人躺平（年輕人失業問題）、成長的自由中產階級、永恆的整肅（貪腐等問題）、少數民族、長期風險因素（缺水、人口老化、氣候變化）等問題，同時也指出中共政權仍很穩固的理由，如領導層的統一、經濟增長、組織的武器（organizational weapon）等，後者即中共嚴密的組織紀律與滲透。

對於另一位知名學者吳光國認為，中共黨內領導層存在著許多分歧和派系鬥爭，也有人對習近平不滿，黎安友則指出，並沒有證據看到中共中央政治局、中央軍委成員有這樣的跡象，他並說自己的大陸朋友曾提到，對習近平最不滿的是地方幹部，不過他強調地方幹部與政治穩定沒有太大關連，需要關注的是頂層的100位高官，仍是支持習近平的。至於社會上，民眾雖會抱怨，但尚無構成革命性力量。

最後黎安友總結自己的觀點，認為中共體制仍然具有韌性，但不如以前那麼有韌性了。其強健的部分是宣傳、監視、黨的組織、民族主義、經濟成長等；脆弱的部分是則通縮、經濟成長趨緩、鎮壓統治、文化的自我懷疑、「單點故障」、領導人繼承等。

對最後兩項，黎安友深入解析指，習近平是「聰明的決策者」，雖然犯了一些錯誤，也取得許多成功。但他強調，習近平並未指定繼承人，如果他生病或權力被某種程度削弱，那麼沒有指定的繼任者和制度化的繼任模式，可能會發生權力鬥爭，再加上當社會上出現不滿情緒時，局勢就會變得不穩定，如1989年那樣。

演講後，在觀眾提問時，對於美國學界對台灣的看法，黎安友認為，自己不認為學術觀點對川普（Donald Trump）有多大影響，川普身邊有反華人士，也有不完全親華但出於經濟原因想與大陸建立良好關係的人，而川普的個人信念是每個人都喜歡錢。黎安友認為，川普對地緣政治了解不夠，他很擔心川普會丟失很多東西。此外黎安友也指出，「台灣認同」在川普眼光裡「沒有什麼價值」。

黎氏並分析，川普心裡的世界觀，是美中俄大國之間的三角戰略關係，彼此各有自己的勢力範圍，三大國之間可有各種各樣的「交易」關係，黎安友擔心如此會讓全球結構很危險。

黎安友並預期，在川普眼光裡，「台灣不是一個重要的東西」，他不認為有必要付出什麼代價去保護；但如果他跟習近平的交易失敗，「如果川普失望了」，他後來會採取非常反對北京的態度，恢復願意保衛台灣的想法，但他重申這仍不確定，因川普「非常不可推測」。

會後本報記者向黎安友詢問，如何看待兩岸關係？他認為，現在美國越來越弱、而且態度還不明白，所以習近平最好的方法是等待川普怎麼表態，習近平沒有必要「急著動手」。至於台灣該怎麼辦？他則建議無論川普怎麼樣，台灣要提高韌性，包括能源、水、糧食、軍隊訓練等。而如何評論賴清德總統近日公布大幅限縮兩岸交流與恢復軍事審判機制的「17條」？他表示對此議題不太了解，所以「沒有評論」。