國安疑慮？傳美商務部禁政府設備用DeepSeek 陸外交部回應了
大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek（深度求索）旗下大模型今年一推出，即在全球業界掀起震撼，同時也引來各國對於國家安全問題等的擔憂。有外媒近期報導稱，美商務部近期在政府設備上禁用DeepSeek。對此，大陸外交部表示，中方將堅定維護中國企業的合法權益。
在18日下午例行記者會上，針對媒體問及關於美國商務部的禁用DeepSeek相關消息「有何評論」時，大陸外交部發言人毛寧回應時表示，中方一貫反對泛化「國家安全」概念，將經貿和科技問題政治化，中方也將堅定維護中國企業的合法權益。
路透近日報導稱，美國商務部各部門最近幾周通知工作人員，DeepSeek已被禁止在其政府設備上使用。兩名知情人士透露，一封發給美國商務部各部門員工的信中稱，為確保商務部信息系統的安全，所有政府提供的設備廣泛禁止訪問DeepSeek。信中並寫到，「請勿下載、查看、訪問任何與DeepSeek相關的應用程式、桌面應用程式或網站。」
據星島日報消息，自DeepSeek大模型在1月推出後，引發全球股票市場的大幅拋售，因為投資者擔心美國在AI領域的領先地位受到威脅。同時，美國華府官員及國會議員亦早已提出，關注DeepSeek威脅數據私隱及敏感的政府資料。
此前，美國聯邦眾議院情報委員會（House Permanent Select Committee on Intelligence）成員高特海默（Josh Gottheimer）和拉胡德（Darin LaHood）2月就已提出對政府裝置禁用DeepSeek的法案。二人於本月3日致函美國各州長，敦促他們禁止政府發放的設備使用這款中國AI應用程式，直言美國的數據一旦落入中共手上，將會是一筆巨大資產。
據了解，美國多州目前已禁止政府裝置使用DeepSeek模型，包括維吉尼亞州、德州及紐約州，同時美國21州檢察長也聯合敦促國會通過相關立法。
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