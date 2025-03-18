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習近平兩會後赴黔考察 強調「少數民族文化」不可或缺

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平17日至18日在貴州省考察，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地調研。圖／取自新華社
大陸國家主席習近平17日至18日在貴州省考察，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地調研。圖／取自新華社

大陸國家主席習近平17日至18日在貴州省考察，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地調研。大陸官媒指，此次考察為其自2012年十八大擔任中共總書記以來第三次考察貴州。隨行的有中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、大陸副總理何立峰、大陸國家發改委員主任鄭柵潔、貴州省委書記徐麟等人。

習近平此行也是今年大陸全國兩會於上周落幕後，首次赴外地視察。

據大陸央視新聞報導，習近平17日下午赴黔東南州黎平郡肇興侗寨考察時指，少數民族文化是中華文化不可或缺的組成部分，既要保護有形的村落、民居、特色建築風貌，傳承無形的非物質文化遺產，又要推動其創造性轉化、創新性發展，讓民族特色在利用中更加鮮亮，不斷煥發新的光彩。辦好老百姓的事，關鍵在於加強農村基層黨組織建設，發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，帶領群眾發展經濟、搞好鄉村治理。

隨後於隔日上午，習近平對下一步工作提出要求指出，高質量發展是中國式現代化的必然要求。貴州要下定決心、勇於探索，堅持以實體經濟為根基，強化創新驅動，統籌新舊動能轉換，加速傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新能源等產業。

習近平還強調，貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內卷式」競爭為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。優化營商環境要一手抓改革，打通制約高質量發展的堵點卡點。開放也是重要的營商環境。貴州要用好西陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

習近平稱，推動高質量發展，必須毫不動搖堅持黨的領導、加強黨的建設。黨中央決定在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，這是今年黨建工作的重點任務。各級黨組織要精心組織實施，推動黨員、幹部增強定力、養成習慣，以優良作風凝心聚力、幹事創業。「要堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐敗相貫通，在剷除腐敗滋生的土壤和條件上常抓不懈。」要弘揚長征精神和遵義會議精神，以昂揚鬥志走好新時代的長征路。

據新華社報導，習近平此次赴貴州省考察，是其自2012年十八大擔任中共總書記以來第三次考察貴州。習近平上次赴貴州考察調研是2021年2月3日至5日春節前。

據大陸央視新聞報導，大陸國家主席習近平此次到貴州省考察，為其自2012年十八大擔任中共總書記以來第三次考察貴州。隨行的有中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、大陸副總理何立峰、大陸國家發改委員主任鄭柵潔等人。圖／取自新華社
據大陸央視新聞報導，大陸國家主席習近平此次到貴州省考察，為其自2012年十八大擔任中共總書記以來第三次考察貴州。隨行的有中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇、大陸副總理何立峰、大陸國家發改委員主任鄭柵潔等人。圖／取自新華社

實體經濟 習近平 考察

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