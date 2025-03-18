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王毅將出席中日韓外長會 並主持中日經濟高層對話

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部18日宣布，大陸外交部長王毅將出席3月22日在日本東京舉行的第11次中日韓外長會。圖／中通社
大陸外交部18日宣布，大陸外交部長王毅將出席3月22日在日本東京舉行的第11次中日韓外長會。圖／中通社

大陸外交部發言人18日宣布，大陸外交部長王毅將出席3月22日在日本東京舉行的第11次中日韓外長會。在日本期間，也將與日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。

韓聯社近期曾於2日引述外交界消息報導指出，中日韓三國外交部門正就本月22日在東京舉行外長會的方案進行最終協調。這也將是三國外長繼2023年11月在釜山開會後，時隔一年四個月再次會晤。

韓聯社並指，中日韓三方或就年內在日本舉行三國領導人會議相關事宜等交換意見，預計韓中外長將在會議期間舉行雙邊會談。消息人士稱，韓中兩國一直就中共中央政治局委員、外交部長王毅訪日後順道訪韓事宜進行交流。若雙方溝通未果，韓中外長會將在東京舉行。「兩位外長或就美國發起的貿易戰交換意見。雙方可能對近期韓國反華情緒抬頭表示憂慮，並一致同意不能讓這種情緒影響韓中關係健康穩定發展。」

此外，日媒《每日新聞》1月時曾報導指，中日雙方也正在協調王毅訪日期間，舉行6年來首次中日經濟高層對話，上一次舉行是2019年4月在北京舉辦。希望以此為契機，解決中國因為福島核汙水排海而停止進口日本水產等問題。

而《共同社》此前報導，王毅1月14日曾與日本自民黨幹事長森山裕和公明黨幹事長西田實仁在北京會談時，告知有意於3月訪日。

北京 外交部 日本 王毅

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