李嘉誠擬售巴拿馬運河港口 香港前後任特首出面表態

香港首富李嘉誠旗下「長江和記」宣布擬出售巴拿馬運河港口給美資集團後，引來親北京的香港大公報連日發文批評，稱其「唯利是圖」，「背叛和出賣中國人」。香港特首李家超18日首度對此事發表看法指，社會對事件的關切值得重視，港府反對「外國政府」脅迫施壓手段，同時，交易須符合法律法規要求。香港前特首梁振英則不點名批評，有些香港商人誤信「商人無祖國」，並稱沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被霸凌的孩子。

北京日報微信公眾號「長安街知事」指出，18日，李家超回應港媒針對李嘉誠擬將港口出售給美國財團一事的提問時提出三點看法，一是社會對事件的關切值得重視；二是特區政府要求外國政府為企業提供公平環境和作公平對待，反對脅迫施壓手段；三是任何交易須符合法律法規要求，港府會依法依規處理。至於被追問港府是否可動用《香港國安法》阻止交易時，李家超僅重申，「任何交易要符合法律法規，港府依規處理」。

香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英17日則在社群平台臉書（Facebook）發文痛批，全文先以「商人有沒有祖國？」為開頭，接著犀利寫道，「也許香港被外國管治太久了，有些香港商人誤信『商人無祖國』，以為一切『在商言商』」。

梁振英指，有眼睛的人都會看到香港當年在英國管治期間被要求對英國經濟的服從和貢獻，有腦袋的人也會想到美國政府對美國企業的扶持、對TikTok的針對和對中國產的船隻的打壓，「大家說商人沒有祖國嗎？是『在商言商』嗎？」

梁振英強調，「沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被霸凌的孩子，舉世皆然。」美國商人只能做、只會做符合美國利益的事，不能做任何違反美國利益的事，美國政府只會扶持美國商人，不會扶持外國商人，這就是美國商人和美國的必然關係，其他國家，英國、加拿大、新加坡等，同理。中國，也同理。

李嘉誠旗下長江和記實業有限公司4日深夜在港交所公告，宣布與貝萊德（BlackRock）牽頭的財團達成原則性協議，出售其全球港口業務核心資產，其中涉及巴拿馬港口公司90%股權。值得注意的是，「如此一來，該公司營運的巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口將被美國企業控制，這個持續30年之久的中巴合作計畫也將告吹。」

此前，大陸國務院港澳辦網站連續轉載大公報關於香港長和出售港口資產的評論文章，其中一篇文章援引網友觀點說，「這是沒有腰骨的跪低，是唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義，背叛和出賣全體中國人。」