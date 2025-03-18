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會見英能源大臣 中國副總理籲兩國共同應對全球挑戰

中央社／ 台北18日電

中國國務院副總理丁薛祥昨天在北京會見英國能源大臣米勒班。丁薛祥表示，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民利益，有利於促進世界經濟發展，共同應對全球性挑戰。

據新華社，丁薛祥17日會見米勒班（Ed Miliband）時作了上述表示，並提到中國國家主席習近平和英國首相施凱爾（Keir Stamer）去年先後進行了通話和會見，為兩國關係發展指明了方向。

丁薛祥說，中國願與英國共同落實兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係改善發展態勢，深化金融服務、貿易投資、綠色低碳等領域合作，攜手應對氣候變化。

據報導，米勒班表示，本屆英國政府希望加強對中國的接觸，致力於發展長期、建設性的雙邊關係，願與中國加強能源安全、應對氣候變化等合作。

米勒班14至17日訪問中國，此訪目的是重新啟動英中潔淨能源夥伴關係。

米勒班是2017年以來首位訪中的英國能源大臣，也是英國工黨去年7月贏得國會大選、執政以來，第3位訪問中國的大臣級官員。在他之前，外交大臣拉米（David Lammy）與財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）已陸續訪中。

米勒班行前在英國「衛報」（The Guardian）發表專文表示，英中擬啟動的氣候對話將是雙方首次就氣候變遷議題舉行常態、制度性的對話。

他並提到，中國是最大的溫室氣體排放國，排放量占全球30%，超越英國、美國、印度、歐盟的總合，但是2017年以後就沒有英國能源大臣訪中，這是（前任英國保守黨）政府「失職」。

米勒班強調，氣候變化議題超越國界，只有讓其他國家也盡到應盡的責任，英國才可能成功維護自身利益。

經濟發展 英國 關係

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