投票率目標至少3成 李家超：港12月7日舉行立法會選舉

香港特首李家超18日宣布，香港第八屆立法會選舉將定於今年12月7日舉行，選出90位立法會議員。有港媒提到，投票率是外界對選舉表現的關注點之一，受到重視。「有關方面早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%」，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%。此前，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍於日前「兩會」（政協、人大）期間會見港區政協委員時已下達指示，據悉主動提到要「做好選舉」。

據《香港01》報導，李家超18日出席行政會議前向媒體表示，他已指示香港「政制及內地事務局」做好準備，與選管會緊密合作，確保立法會選舉順利舉行。選舉前，港府會舉行選舉委員會補選，填補90個席位，令其在香港立法會選委會界別選舉中提名及投票。

李家超指，選委會共1,500名選委，包括967名選任委員，其他是提名及當然委員。現在967名選任委員有90席要補選，以便選委會委員在立法會選委會界別選舉中投票，補選將於9月7日舉行。他表示，要選出「愛國愛港」、有能力、有擔當的立法會議員。至於提名期及安排，他稱，香港「政制及內地事務局」稍後公布。

此前一日，香港立法會政制事務委員會17日討論2025年選民登記工作，香港「政制及內地事務局」副局長胡健民指，今年選民登記法定限期為6月2日，當局將繼續向潛在選民群組作針對性宣傳，但未有就選民登記數量訂下硬指標，預計今年選民登記宣傳工作開支與2023年區議會選舉相若、約1,300萬港元，鼓勵新赴港人士登記成選民。

另，報導稱，四年過去，香港智庫民主思路調查發現近五成港人不滿立法會表現，「港人不滿部分議員只懂追捧中央言論、不熟悉審議的法例等」，這些都令香港政界響起「警鈴」，關注新選制下第二場立法會選舉投票率。

同時，疊加從數據上分析，上次香港立法會選舉30歲或以下選民投票率跌破10%，「首投族」投票率更低至6.6%，年長人士於有投票選民中的比重則進一步放大，要尋找「投票新力軍」具挑戰。

據了解，「有關方面」早前初步向部分政界表達期望年底立法會直選投票率至少30%，若參考2021年改制後首場選舉投票率30.2%，換言之「相信不可遜於上次表現」。有建制派坦言，上次立法會選舉官方幾乎總動員、全方位宣傳，最終才達30.2%投票率，都被指是創回歸以來新低，此次要超越上屆選舉投票率具挑戰。

值得注意的是，報導引述消息稱，夏寶龍日前「兩會」（政協、人大）會見港區政協委員時已下達指示，並提到要「做好選舉」。至於何謂「做好」，「當時未具體定義」。