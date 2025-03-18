陸稱富察已遭公開宣判 八旗文化：憤怒、不安

大陸國台辦昨日聲稱，台灣「八旗文化」總編輯富察（李延賀）經上海市人民檢察院第一分院指控「煽動分裂國家罪」，上海市第一中級人民法院開「公開審理」，已於今年2月17日一審「公開宣判」。對此，八旗文化今日中午於臉書發表聲明表達八旗全體同仁的憤怒與不安。

聲明稱，「我們不理解富察只是個出版人，為何會被安上『煽動分裂國家罪』，也看不出這長達兩年的時間對岸政權有任何『公開調查』、『公開偵訊』、『公開起訴』的跡象。甚至連今天一審宣判了，我們也查不到起訴書，不知道富察到底做了什麼事而入罪，不知道刑期，更不確定服完了刑期他能不能回家。」

八旗文化表示，出版社仍會持續穩定運作，等富察回家。

大陸國台辦發言人陳斌華17日表示，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於今年2月17日一審公開宣判。

陳斌華華說，「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。」但陳斌華卻未進一步說明富察的一審公開宣判結果，包括上海第一中級人民法院官網跟大陸網上，也搜索不到任何關於富察遭「公開審理」、「公開宣判」的任何訊息。