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長和出售港口引議 香港特首李家超首發聲稱社會關切

中央社／ 香港18日電

北京間接抨擊香港長江和記實業有限公司向美國等財團出售海外港口後，香港行政長官李家超今天首次回應稱，此事反映了社會的關切。

李家超上午出席行政會議前會晤媒體。在長和出售海外港口問題上，他說，社會對此有很多議論，反映了對於這件事的關切，這些關切值得重視。

他同時表示，港府要求外國政府為包括香港企業在內的企業提供公平、公正的環境，反對在國際經貿關係中使用脅迫或施壓手段。

此外，他說，任何交易必須符合法律和規則要求，港府會依法、依規處理。

長和是香港首富李嘉誠家族控制的公司，公司上週公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

長和公布上述決定後，中共中央港澳工作辦公室及國務院港澳事務辦公室的官網先後兩次轉載香港大公報文章，內文既批評美國，又指責長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益、民族大義」。

近年來，中國大陸一些網上文章不時指李嘉誠和北京關係轉差，但這只算是民間的看法，外界一直不了解北京的態度和想法。

這次港澳「兩辦」官網假借他人之口對長和出售港口口誅筆伐，顯然是衝著李嘉誠家族而來，是歷來首次，也間接反映出北京對此事的不滿。

北京 美國 香港

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