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宋濤：對台任務艱巨 需要全中共全社會理解支持

中央社／ 北京18日電

中國大陸國台辦主任宋濤今天在「中國台灣問題幹部讀本」新書發布會上表示，面對當前複雜嚴峻的台海情勢，對台工作任務艱巨繁重，需要各部門和地區同心協力，需要全中共全社會理解支持，從而推動兩岸關係向前發展。

中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室今天在中國國家圖書館舉辦「中國台灣問題幹部讀本」（2024年版）新書發布會。中國大陸國台辦主任宋濤在會中作上述表示。

宋濤介紹，「中國台灣問題幹部讀本」是貫徹中共中央對台工作決策部署統一思想認識，加強對台政治宣傳教育的讀物，最早出版於1998年，2015年進行第1次修訂，幫助群眾了解當前台灣局勢兩岸關係的形式，更好學習理解中共總書記習近平關於對台工作的重要論述，新時代中共解決台灣問題的民主方略和中共中央對台大政方針。

宋濤提到，此次修訂是自2023年10月以來，組織「專門力量」得到中共中宣部、外交部等部門和部分涉台專家學者的支持參與，完成了幹部讀本的全面修訂和出版發行工作。對台工作是國之大事、責任重大，面對當前複雜嚴峻的台海情勢，對台工作任務艱巨繁重，需要各部門和地區同心協力，需要全中共全社會理解支持，從而推動兩岸關係向前發展，推進統一的偉業。

宋濤並提出幾點意見。一、深度學習新時代黨解決台灣問題的總體方略不斷提升，做好新時代對台工作的思想自覺、政治自覺、行動自覺，並強調新版幹部讀本最重要的修訂為，首次以專章系統產生新時代黨解決台灣問題的總體方略，包括方略的形成和發展、事件要求等。二、全面了解台灣問題的歷史經緯和中共領導人民推進統一的歷史，不斷增強做好對台工作的責任感、使命感。

據公開資料顯示，「中國台灣問題幹部讀本」最早於1998年、前中共總書記江澤民主政時期出版，2015年進行第一次修訂，今年出版的2024年版是民進黨連續執政後，中國大陸官方首次修訂。

中共 幹部

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