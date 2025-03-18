祖籍中壢的台盟中央前副主席李鉞鋒因受賄 遭提起公訴

大陸最高人民檢察院18日通報，十四屆全國人大常委會原委員、監察和司法委員會副主任委員，台灣民主自治同盟中央委員會原常務副主席李鉞鋒涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山西省太原市人民檢察院審查起訴。近日，太原市人民檢察院已向太原市中級人民法院提起公訴。

公開訊息顯示，李鉞鋒台灣中壢人，1958年7月出生於重慶市渝中區。2024年3月23日，中共中央紀委國家監委通報，李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，接受國家監委監察調查。

去年5月29日，福建省人大常委會決定罷免李鉞鋒的第十四屆全國人民代表大會代表職務，中共人大常委會隨後於6月28日撤銷李鉞鋒人大常委會副主任委員職務。

2024年10月，台灣民主自治同盟開除李鉞鋒台盟盟籍；2024年12月，大陸最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李鉞鋒作出逮捕決定，並於今日宣布對其提起公訴。

台灣民主自治同盟（台盟）是中國大陸在中共領導下八個「民主黨派」之一，於1947年11月12日在香港成立，現任主席為蘇輝。

大陸最高人民檢察院通報稱，李鉞鋒利用擔任重慶市人民檢察院第一分院副檢察長，重慶市人民檢察院副檢察長，全國政協委員，重慶市政協副主席，台盟中央常務副主席，全國人大常委會委員、監察和司法委員會副主任委員等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。