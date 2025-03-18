陸副總理丁薛祥呼籲 中英共同應對全球性挑戰

英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）近日赴大陸訪問，米勒班也是自2017年來首位訪陸的英國能源大臣。米勒班17日在北京與大陸國務院副總理丁薛祥會晤，並與陸方簽署「中英清潔能源合作夥伴關係諒解備忘錄」。另，英媒透露，米勒班在北京宣布啟動新一輪中英年度氣候對話，首次峰會將於今年稍晚在倫敦舉行。

據新華社報導，丁薛祥表示，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民利益，有利於促進世界經濟發展，共同應對全球性挑戰。去年大陸國家主席習近平和英國首相施凱爾（Keir Stamer）先後舉行通話和會見，為兩國關係發展指明方向。中方願同英方一道，認真落實兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係改善發展勢頭，深化金融服務、貿易投資、綠色低碳等領域合作，攜手應對氣候變化，更好造福兩國和世界人民。

米勒班則表示，英國本屆政府真誠希望加強對華接觸，致力於發展長期、建設性的雙邊關係，願同中方加強能源安全、應對氣變等合作。

另，大陸國家能源局局長王宏志17日也與米勒班在北京共同主持召開第八次中英能源對話，共同簽署「中英清潔能源合作夥伴關係諒解備忘錄」，明確將電力市場改革及電網、電池儲能、海上風電、碳捕集、利用與封闊能源（CCUS）、清潔低碳與可再生氫等作為重點合作領域，展現兩國致力於深化能源務實合作的堅定決心和廣闊前景。

據英國「衛報」（The Guardian）17日報導，米勒班在北京宣布啟動新一輪中英年度氣候對話，首次峰會將於今年稍晚在倫敦舉行。他並透露，大陸生態環境部部長黃潤秋預計將出席會議。

米利班德表示，這次對話「是一個重要的開端」。他說，新的年度峰會代表了「堅定參與的戰略」。此一對話將使雙方官員就能源市場改革、碳捕獲和儲存、國內氣候目標以及其他與清潔能源轉型相關的問題能彼此分享經驗。這將是首次舉行國務大臣級別（secretary of state level）的定期對話。

米勒班此前強調，「世界已經遠遠偏離了我們所需要的軌道」。他在擔任國務大臣的前8個月裡，先後到巴西、印度和大陸訪問，這表明英國盼與大陸和其他發展中國家一起，打造一條有利於氣候行動的全球新軸心，以對抗美國總統川普正在當地發動對環保規範的全面改革。

另，施凱爾去年11月在20國集團（G20）巴西峰會與中國國家主席習近平舉行場邊會談期間，曾表態希望在倫敦或北京舉行由他本人及大陸國務院總理共同主持的英中雙邊正式高階會談。當時也是自時任首相梅伊（Theresa May）2018年訪陸以來，英中領導人再次面對面會談。