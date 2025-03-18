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香港立法會選舉定於12月7日進行

中央社／ 香港18日電

香港行政長官李家超今天宣布，第8屆立法會選舉定於12月7日舉行。

李家超出席行政會議前向媒體說，他已指示政制及內地事務局做好準備，並與選舉管理委員會緊密合作，確保立法會選舉順利進行。

此前有民調顯示，在香港實施「愛國者治港」方針後，有接近5成民眾不滿立法會的表現。

民主思路於1月底至2月底之間以電話訪問1005人，結果顯示，港人對立法會的表現普遍不滿，只有29.4%受訪者對立法會表示「滿意」，「不滿」比例高達48.1%。

民調指出，高昂的運作成本、議事質量爭議以及部分議員的公務訪問風波，加劇了公眾對議會的不滿情緒。

民主思路召集人湯家驊向媒體表示，民意對立法會不滿的原因，源於部分議員在發言時過於追捧北京中央言論、比較少有自己的看法、缺乏獨立思考，以及在審議法令時表現不夠積極或專業。

他希望立法會年底換屆選舉時，能有更多來自不同領域、具備能力的新面孔參選，以提升立法會整體質素。

2019年「反送中」的爆發及「港獨」的出現，促使北京方面介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以阻嚇「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，其目的是落實「愛國者治港」原則，包括在選舉過程中加入一些「愛國愛港」的程序要求，否則不符合參選資格。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，成為北京和港府改革的重點，這被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

2021年12月19日，第7屆立法會在完善選舉制度的新政治環境下進行換屆改選，議員人數也由70人增至90人，當選者除了個別幾位自稱是中間溫和派外，其他全都是「愛國愛港」者。

這些當選議員大都屬於親政府的建制派，以黨派區分，有民主建港協進聯盟、工會聯合會、經濟民生聯盟、新民黨和自由黨等。

北京 立法會 香港選舉

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