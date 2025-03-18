評「賴17條」 陸學者：每一條都觸犯反分裂法

總統賴清德上周召開國安高層會議，因應中共統戰發布17條策略，涵蓋兩岸交流各領域，並定義大陸為「境外敵對勢力」。對此，廈門大學台灣研究院講座教授鄭劍18日在北京一場活動中表示，賴的17條「每一條都觸犯了反分裂國家法」，也都觸犯了大陸的懲獨22條意見，認為賴可能會像希特勒一樣走向災難。

大陸國台辦今在北京國家圖書館典藏博物館，舉辦《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發布會。會後，安排與會大陸涉台學者進行座談，和在接受媒體訪問時，回應兩岸時事。

鄭劍首先表示，大陸在每一個時代推進「祖國統一大業」，都需要一些行動指南、方針、方略，也需要對統一工作包括對台事務做一些新規範，把特別重要的事公之於眾，這本書就起到了這樣的作用。

鄭劍接著就賴清德上周發表的言論回應說，這是賴作為一個頑固的台獨工作者，表達其政治立場、頑固性，「表現了他的意氣用事這樣一種風格」，是台海麻煩、戰爭危機製造者，且其17條每一條都觸犯了大陸反分裂國家法、懲獨22條意見。

他提到，有人說賴此舉是為了內政、大罷免，為了鞏固民進黨政權。但鄭劍接著舉希特勒為例，表示當初希特勒奪取政權，把德國帶向災難，「我覺得賴清德是不是在學他？」激發極端民粹、要求軍人表態，甚至不惜一戰等，「這跟當年的納粹非常像」，若到這種程度，「想煞車都煞不住了」。

大陸全國台聯副會長楊毅周說，賴清德做為台獨工作者，對兩岸交流不滿，所以提出一系列措施來阻礙兩岸交流，對於這種措施，大陸應該堅決反制，用更大力氣來推動兩岸交流、融合，以更大的力度對台獨分裂行徑給予堅決打擊，來回答賴的措施。