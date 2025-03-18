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陸發表台灣問題幹部讀本 國台辦宋濤：祖國必然統一

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發布會今天舉行。記者陳政錄／攝影
《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發布會今天舉行。記者陳政錄／攝影

大陸國台辦今在北京國家圖書館典藏博物館，舉辦《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發布會。國台辦主任宋濤表示，這是貫徹中共中央對台工作決策部署，統一思想認識，加強對台政治宣傳教育的讀物，中共始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，「祖國必然統一也必須統一。」

國台辦最早於1998年，組織編寫出版了《中國—台灣問題（涉台幹部讀本）》，是大陸涉台宣傳教育的第一本官方權威讀本，後又陸續與中共黨校、外交部合作編寫出版《「台灣問題」讀本（黨校教材）》、《中國「台灣問題」外事人員讀本》，和於2015年第一次修訂出版了《中國台灣問題（幹部讀本）》（2014年版）。因此，這次發表是這本大陸對台工具書的第二次訂修訂版。

宋濤表示，「中國台灣問題幹部讀本」，是貫徹中共中央對台工作決策部署，統一思想認識，加強對台政治宣傳教育的讀物，2015年第一次修訂，幫助廣大「幹部群眾」瞭解當前台灣局勢、兩岸關係的形式，更好地學習理解中共總書記習近平關於對台工作的重要論述。

他稱，此次修訂是自2023年10月以來，組織「專門力量」得到中共中宣部、外交部等部門和部分涉台專家學者的支持參與，完成了幹部讀本的全面修訂和出版發行工作。宋濤說，「對台工作是國之大事，責任重大，使命光榮。」

宋濤強調，面對當前複雜嚴峻的台海形勢，對台工作任務艱巨繁重，需要大陸各部門各地區同心協力，需要全黨（中共）全社會理解支持，從而凝聚起推動兩岸關係向前發展，推進祖國統一的磅礡偉力。

他接著就對台工作，談幾點意見，包括要深入學習「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，不斷提升做好新時代對台工作的思想自覺、政治自覺、行動自覺，以及「全面瞭解台灣問題的歷史經緯和黨領導人民推進祖國統一的光輝歷程」，不斷增強做好對台工作的責任感、使命感。

宋濤表示，「台灣自古屬於中國」具有充分的歷史和法理依。他說，因為民族弱亂，台灣曾被外族侵佔長達半個世紀，因為民族團結浴血奮戰，台灣於八十年前「回歸祖國」，其後不久，由於內戰延續加上外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態。

宋濤表示，中共始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，團結帶領兩岸同胞，推動兩岸關係緩和改善，不斷取得突破性進展。「祖國必然統一也必須統一。這是七十多年來兩岸關係發展的歷史定論，是海外內外中華兒女的共同願望，也是新時代中華民族偉大復興的必然要求。」

《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發布會今天舉行。記者陳政錄／攝影
《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》新書發布會今天舉行。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤說，中共始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，「祖國必然統一也必須統一。」記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤說，中共始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，「祖國必然統一也必須統一。」記者陳政錄／攝影
《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》是大陸加強對台政治宣傳教育的讀物。記者陳政錄／攝影
《中國台灣問題幹部讀本（2024 年版）》是大陸加強對台政治宣傳教育的讀物。記者陳政錄／攝影

中共 宋濤

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