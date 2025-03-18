北京表態 支持安理會延長聯合國駐阿富汗援助團任期

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聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在安理會表決聯合國駐阿富汗援助團（聯阿團）授權延期一年決議後，中國大陸常駐聯合國代表傅聰於美東時間17日發表解釋性發言指，中方歡迎安理會一致通過第2777號決議，這展現安理會對聯阿團及阿富汗人民的有力支持。（圖／取自中國大陸常駐聯合國代表團網站）
在安理會表決聯合國駐阿富汗援助團（聯阿團）授權延期一年決議後，中國大陸常駐聯合國代表傅聰於美東時間17日發表解釋性發言指，中方歡迎安理會一致通過第2777號決議，這展現安理會對聯阿團及阿富汗人民的有力支持。（圖／取自中國大陸常駐聯合國代表團網站）

安理會表決聯合國阿富汗援助團（聯阿團）授權延期一年決議後，中國大陸常駐聯合國代表傅聰於美東時間17日發表解釋性發言指出，中方歡迎安理會一致通過第2777號決議，這展現了安理會對聯阿團以及阿富汗人民的有力支持。

中國大陸常駐聯合國代表團網站美東時間17日刊出上述發言。傅聰表示，中方很高興在2月啟動這份決議草案磋商進程。進入3月後，中方和安理會輪值主席國丹麥合作推進後續磋商，最終達成一項各成員都能支持的案文。感謝所有安理會成員建設性參與，也要特別感謝丹麥友好合作。

傅聰提到，決議重申對阿富汗主權、獨立、領土完整和民族團結的堅定承諾，並結合形勢變化反映安理會成員對當前阿富汗多重挑戰的立場、期待和關切。決議並指出，阿富汗經濟、人道資金不足和援助受阻的問題，呼籲加大援助力度，重申幫助阿富汗重建銀行和金融體系，利用阿富汗央行資產造福阿國人民。

傅聰續指，決議強調女性應享有接受教育、就業和參與公共生活的平等權利，希望阿富汗臨時政府調整限制女權政策。決議也要求加強反恐、禁毒和解決輕小武器流散和難民等問題。

傅聰稱，當前，阿富汗正處於和平重建關鍵階段，迫切需要國際社會在發展、人道、禁毒、反恐等方面為阿富汗提供更多支持，並透過同阿富汗臨時政府加強接觸對話、實現良性互動。希望阿富汗臨時政府採取更多視覺化行動，積極回應國際社會合理關切。

傅聰強調，中方支持聯阿團繼續發揮橋梁作用，推動國際社會形成合力，幫助阿富汗進一步融入國際大家庭。中方願與安理會成員一道，密切關注阿富汗形勢發展，推動採取更多有效行動，為解決阿富汗問題提供更多助力。

此前，據大陸央視新聞報導，聯合國安理會於當地時間3月17日全票通過決議，延長聯合國駐阿富汗援助團（聯阿援助團）授權一年。安理會強調，聯阿援助團的任務期限將延長，其現有優先事項和職責不會改變。援助團的核心目標將保持不變，確保其繼續關注人道主義援助、人權和治理。

據了解，各方此前在決議案文上有較大分歧，該決議經過四次修訂。由於美國和法國的強烈反對，草案中刪除與塔利班接觸的措辭。同時，俄羅斯反對要求塔利班對侵犯人權行為負責的措辭。巴基斯坦則提出反恐相關條款。

安理會 聯合國 阿富汗

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