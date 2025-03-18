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陸反制美 上千肉商進口資格失效

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中美關稅戰下，大陸取消一千多家美國肉品廠輸陸資格，恐衝擊雙方貿易。圖為上海一家超市的店員在推銷美國牛肉。（新華社）
中美關稅戰下，大陸取消一千多家美國肉品廠輸陸資格，恐衝擊雙方貿易。圖為上海一家超市的店員在推銷美國牛肉。（新華社）

大陸海關總署官網最新顯示，根據二○二○年美中第一階段貿易協議，大陸授予美國肉品工廠輸出大陸的註冊資格中，有一千多家工廠的資格已在十六日失效，恐將衝擊美國肉品對大陸的出口。

在美中再度爆發貿易戰之際，這也被解讀為大陸對美反制的又一舉措。

路透報導，大陸政府要求外國食品出口商必須在大陸海關註冊才能在大陸銷售。美國各地的豬肉、牛肉和禽肉加工廠，包括泰森食品、史密斯菲爾德和嘉吉等大型生產商的註冊狀態，已在十六日由「有效」變成「已到期」。這些工廠的產品輸陸資格都是在五年前根據美中第一階段貿易協議而獲得批准。

報導指出，這次對大陸出口資格失效的美國肉品廠約占總數的三分之二，恐對美國肉品進入大陸市場造成限制，並導致價值約五十億美元（約合台幣一六四九億元）的貿易損失，這對美國農民無疑又是一項打擊。

大陸本月初已針對約二一○億美元（約合台幣六九二八億元）的美國農產品包含雞肉、小麥、高粱等加徵最高百分之十五的報復性關稅，作為對重返白宮的美國總統川普第二度對大陸商品加徵百分之十關稅的反制。

美國農業部表示，大陸迄未回應美方關於續簽肉品工廠註冊資格的多次請求，這可能違反美中第一階段貿易協議。根據這項協議，大陸有義務在收到美國農業部通知後的廿天內，更新批准的工廠名單。

報導提到，約八十四家美國肉品工廠的註冊資格已在今年二月間失效。儘管這些工廠的貨物目前仍可進入大陸，但業界人士也不確定陸方能允許這一情況持續多久。美國肉類出口聯合會的一份會員公告指出，上海港已開始對美國肉類貨物實施更嚴格的檢查和文件管理，一些貨櫃必須接受全面拆箱和檢查，從而增加處理時間和額外費用。

去年，美國是大陸第三大肉品供應國，僅次於巴西和阿根廷，進口量為五十九萬噸，占大陸肉品進口總量的百分之九。路透先前引述美國肉類出口聯合會發言人舒勒表示，美國農業部已將農產品到期議題作為與北京討論的優先議題。

美國 農業部

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