國台辦宣稱公開審判「富察」 聲援團體：一路黑箱到底

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆滿2年，大陸國台辦17日證實富察案已在2月17日一審公開宣判，惟未提及判決結果。聲援富察連署工作小組對此表示失望及錯愕，並指富察案事實上是一路「黑箱」到底，呼籲北京政府確保富察的法律權益，並要求公開富察案的詳情及富察的健康狀況。

聲援富察連署工作小組17日發布聲明表示，富察從被關押開始到所謂「公開宣判」，事實上是一路「黑箱」到底。

聲明指出，富察是一位單純的出版工作者，他於2023年3月底前往上海之後隨即失蹤。兩個月後，時任國台辦發言人馬曉光宣稱富察「涉嫌從事煽動分裂國家」。今年2月27日，大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明表示已依法辦理富察「煽動分裂國家案等重大危安案件」。

聲明接著指出，然而，兩年來，除了上述的宣示，到底富察為何被拘捕、有什麼樣的證據，乃至於大陸司法單位的正式起訴書與富察的行蹤與健康狀況，完全沒有任何公開消息。

聲明提到，富察即使做為一位大陸公民，他根據大陸法律應該有的權利都沒有得到維護。不僅被關押的時長早就超過大陸「刑事訴訟法」規定的時程，富察遭判刑的罪名、刑度、控辯雙方的陳述，公眾完全無從得知，也無從通過公開網站查閱。「國台辦所謂的『公開』，究竟公開了什麼，令人費解。」

聲明還說，富察案的發展，對兩岸文化交流投下巨大陰影。因為富察案，讓台灣絕大部分文化工作者對北京當局究竟如何看待兩岸的交流與正常的文化工作、出版與言論自由起了疑懼。兩岸民間文化交流本是能和緩對立、促進了解的橋樑，但因為富察的無辜被捕，這樣的機會平白流失了。

聲援富察連署工作小組最後呼籲北京政府，確保富察在被拘留期間應享有的法律權益，並要求真正「公開」富察案的詳情，以及富察的健康狀況，「這是一個被國家拘捕的人應該享有的最基本權利，也是北京促進兩岸民間和平交流應該要採取的必要措施」。