快訊

Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

回應解放軍軍演 我外交部批北京「作賊喊抓賊」

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
圖為2022年8月中國東部戰區空軍曾在台灣周邊空域舉行軍演。（新華社資料照）
圖為2022年8月中國東部戰區空軍曾在台灣周邊空域舉行軍演。（新華社資料照）

解放軍17日以外部勢力執意縱容台獨為由，在台海附近舉行聯合戰備警巡，我外交部晚間回應指，中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀，卻「作賊喊抓賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係，予以強烈譴責。

大陸官媒中國日報記者提問稱，「據了解，中國軍隊今天在台海附近展開了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關。中方對此有何評論？」大陸外交部發言人毛寧表示，這是對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

我外交部表示，外交部長林佳龍歡迎美國國務院上月更新官網頁面，強調美國持續關注台海和平穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決。

林佳龍指出，國際社會很清楚，近年不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，次次破壞穩定現狀者一直是中共；中共不能一邊對外聲稱要穩定，實際上卻持續採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。

外交部表示，我國做為國際社會負責任的成員，將持續致力於區域的和平、穩定與繁榮。

台海 台獨 外交部

延伸閱讀

波蘭前外長：動盪時代來臨 須做好準備建立韌性

林佳龍接見丹麥前總理 感謝提升台灣國際能見度

美媒稱林佳龍召見谷立言抱怨 AIT：報導不實捏造

外媒稱林佳龍召見谷立言來抱怨川普 外交部否認：不實捏造

相關新聞

正告賴清德當局！陸國台辦：解放軍演習是對賴宣揚台獨的堅決懲戒

繼大陸外交部後，國台辦發言人陳斌華17日晚間表示，解放軍在台島（指台灣本島）附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂...

曾連續3年上榜亞洲首富！香港恒基地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

香港地產巨頭恒基兆業地產官網17日發布消息表示，恒基兆業地產創始人、被稱為「四叔」的李兆基於17日逝世。

解放軍今在台海附近軍演 陸委會批中共「麻煩製造者」

大陸17日下午透過其外交部例行記者會安排陸媒提問的方式，間接宣布解放軍今天在台海附近進行軍事演習，國台辦則指此次演習是對...

國台辦稱2月已「公開審判」富察？陸委會怒駁：全是謊言

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆2年，日前傳出已遭陸方秘密起訴，大陸國台辦今（17）日證實稱，富察一案經公開...

與火藥槍械不同！央視曝光大陸自製電磁槍 標榜無噪音、無火光、無彈殼

中國大陸自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無...

國台辦宣稱公開審判「富察」 聲援團體：一路黑箱到底

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆滿2年，大陸國台辦17日證實富察案已在2月17日一審公開宣判，惟未提及判決結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。