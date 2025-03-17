回應解放軍軍演 我外交部批北京「作賊喊抓賊」

解放軍17日以外部勢力執意縱容台獨為由，在台海附近舉行聯合戰備警巡，我外交部晚間回應指，中國在台海周邊以軍事行動破壞台海和平與穩定現狀，卻「作賊喊抓賊」、借題發揮，意圖抹黑台美關係，予以強烈譴責。

大陸官媒中國日報記者提問稱，「據了解，中國軍隊今天在台海附近展開了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關。中方對此有何評論？」大陸外交部發言人毛寧表示，這是對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

我外交部表示，外交部長林佳龍歡迎美國國務院上月更新官網頁面，強調美國持續關注台海和平穩定，反對片面改變現狀，期待兩岸分歧能以和平方式解決。

林佳龍指出，國際社會很清楚，近年不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶脅迫，次次破壞穩定現狀者一直是中共；中共不能一邊對外聲稱要穩定，實際上卻持續採取挑釁行徑，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀。

外交部表示，我國做為國際社會負責任的成員，將持續致力於區域的和平、穩定與繁榮。