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曾連續3年上榜亞洲首富！香港恒基地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
恒基地產創辦人李兆基。（中新社）
恒基地產創辦人李兆基。（中新社）

香港地產巨頭恒基兆業地產官網17日發布消息表示，恒基兆業地產創始人、被稱為「四叔」的李兆基於17日逝世。

恒基兆業稱，「恒基兆業地產有限公司沉痛宣布集團創辦人李兆基大紫荊勳賢，痛於今天黃昏 (公曆2025年3月17日)，在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽97歲。」據了解，李兆基出殯儀式的舉行日期，一切等家族安排妥當後，將會另行公布。

公開資料顯示，李兆基出生於1928年，為恒基兆業地產有限公司創辦人、恒基兆業地產集團原主席、總經理。於1995年、1996年、1997年在《福布斯》富豪榜上連續三年成為華人首富、亞洲首富，並連續兩年在全球富豪榜保持第四位。2020年，以304億美元財富成為《福布斯》香港首富。香港四大家族一代創始人，同時具有諸多稱號，如「地產大亨」、「亞洲股神」、「香港巴菲特」等。

家人 財富 香港

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