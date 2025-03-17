正告賴清德當局！陸國台辦：解放軍演習是對賴宣揚台獨的堅決懲戒

繼大陸外交部後，國台辦發言人陳斌華17日晚間表示，解放軍在台島（指台灣本島）附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。

大陸國台辦晚間，就「解放軍今天在台海附近開展軍事演習」發表答記者問，除再次證實共軍在台海演習，也和稍早大陸外交部保持左批台獨分裂、右批外部勢力干涉的一致論調。

陳斌華首先說，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。」

他表示，解放軍在台島附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告，是捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉。

陳斌華說，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，一再鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，同時加緊勾連外部勢力「賣台乞援」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

他抨擊，其（指賴清德）所作所為嚴重挑釁「一個中國原則」，嚴重破壞兩岸關係，不斷把台灣推向兵凶戰危的險境，嚴重威脅台海和平穩定。對此，大陸決不容忍姑息，堅決反制懲戒。

陳斌華說，台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線。正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。

稍早，大陸外交部發言人毛寧也在下午的記者會上，對共軍軍演表示，這是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

據我國防部午間發布新聞稿，自早晨6時40分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海活動，總數26架次，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。