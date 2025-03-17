快訊

雲云科技董座涉買刀預謀砍殺技術長 檢方訊後聲押禁見

跳車2次咬人比特犬確定被沒入 北市動保處開罰飼主14萬元

徐睿知也不放過！前員工爆金秀賢公司黑暗內幕 驚揭金賽綸的「粉色日記」

聽新聞
0:00 / 0:00

正告賴清德當局！陸國台辦：解放軍演習是對賴宣揚台獨的堅決懲戒

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸外交部、國台辦今天雙雙藉由回應媒體提問，間接證實共軍在台海周邊軍演。圖為過去共軍軍演畫面。(取材自中國軍網)
大陸外交部、國台辦今天雙雙藉由回應媒體提問，間接證實共軍在台海周邊軍演。圖為過去共軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

繼大陸外交部後，國台辦發言人陳斌華17日晚間表示，解放軍在台島（指台灣本島）附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。

大陸國台辦晚間，就「解放軍今天在台海附近開展軍事演習」發表答記者問，除再次證實共軍在台海演習，也和稍早大陸外交部保持左批台獨分裂、右批外部勢力干涉的一致論調。

陳斌華首先說，「世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土不可分割的一部分。」

他表示，解放軍在台島附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告，是捍衛國家主權、維護台海和平的正當之舉、必要之舉。

陳斌華說，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，一再鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，同時加緊勾連外部勢力「賣台乞援」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

他抨擊，其（指賴清德）所作所為嚴重挑釁「一個中國原則」，嚴重破壞兩岸關係，不斷把台灣推向兵凶戰危的險境，嚴重威脅台海和平穩定。對此，大陸決不容忍姑息，堅決反制懲戒。

陳斌華說，台灣問題事關國家尊嚴、民族感情，是中國核心利益中的核心，是不容挑戰的紅線。正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。

稍早，大陸外交部發言人毛寧也在下午的記者會上，對共軍軍演表示，這是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

據我國防部午間發布新聞稿，自早晨6時40分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海活動，總數26架次，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

共軍 台海 台獨 國台辦 演習 解放軍 賴清德

延伸閱讀

總統賴清德頒獎表揚 國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎

昔為人權今為抗中 蕭旭岑批賴政府恢復軍審邏輯錯亂

人民日報再批賴17條 強調綜合運用各種措施強化反獨

推反戒嚴、反廢死公投 國民黨要還權於民

相關新聞

共軍今日對台軍演了？陸外交部「間接承認」：是對台獨的嚴正警告

共軍今日在台海舉行軍演了？中國大陸17日下午透過其外交部例行記者會媒體提問的方式，間接宣布解放軍今天在台海附近開展軍事演...

台藝人轉發「必歸」貼文…陸委會追查是否擁陸身分證：歌誦大陸就別巴著台灣

日前多名台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和大陸外長王毅「中國台灣省」說法，陸委會繼先前揚言將依照兩岸條例查處是...

曾連續3年上榜亞洲首富！香港恒基地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

香港地產巨頭恒基兆業地產官網17日發布消息表示，恒基兆業地產創始人、被稱為「四叔」的李兆基於17日逝世。

正告賴清德當局！陸國台辦：解放軍演習是對賴宣揚台獨的堅決懲戒

繼大陸外交部後，國台辦發言人陳斌華17日晚間表示，解放軍在台島（指台灣本島）附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂...

國台辦稱2月已「公開審判」富察？陸委會怒駁：全是謊言

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆2年，日前傳出已遭陸方秘密起訴，大陸國台辦今（17）日證實稱，富察一案經公開...

與火藥槍械不同！央視曝光大陸自製電磁槍 標榜無噪音、無火光、無彈殼

中國大陸自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。