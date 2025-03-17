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陸再曝我「資通電軍」個資 國台辦：「倚網謀獨」必遭嚴懲

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華說，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。 記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華說，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。 記者陳政錄／攝影

大陸國家安全部今在微信公眾號上，公開四名男性的照片、姓名，甚至「台灣身分證號」，稱他們都是台灣「資通電軍」現役成員，並指已順藤摸瓜，查獲數十個針對大陸的網攻平台，威脅將依懲獨二十二條採取措施等，具有強烈針對性。對此，大陸國台辦發言人陳斌華晚間表示，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

大陸國台辦17日晚間，就大陸國家安全部發布《台資通電軍「倚網謀獨」終是死路一條》文章，發表發言人答記者問。

陳斌華首先回顧，2024年9月，大陸國家安全機關為維護國家安全和台海穩定，公開發布《起底「台獨」網軍「匿名者64」》文章，有力揭批台灣資通電軍種種卑劣伎倆，予以警告震懾。

他接著稱，但在民進黨當局的指使和縱容下，台灣資通電軍不思悔改、故伎重施，甘當「台獨」分裂勢力的爪牙，繼續無所不用其極地對大陸實施網絡攻擊滲透，在邪路上越走越遠、越陷越深。

因此，陳斌華說，統一是歷史大勢，是正道；「台獨」是歷史逆流，是絕路。台灣資通電軍「依網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

他喊話，希望台灣同胞認清民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場、不斷進行謀「獨」挑釁、升高兩岸敵意對抗的險惡禍心和嚴重危害，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉，與大陸同胞共創中華民族偉大復興的美好未來。

台海 台獨 陳斌華

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