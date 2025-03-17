反腐反不完！執行逾12年仍有人違反「中央八項規定」 中共發動全黨學習

被視為中共總書記習近平反腐源頭的「中央八項規定」，執行逾12年後仍屢有黨內大小幹部違反。中共中央辦公廳近日印發通知，發動全黨自中國全國「兩會」後至7月底間展開「深入貫徹中央八項規定精神」學習教育，運用腐敗案例加強警示。

新華社今天報導，這項名為「關於在全黨開展深入貫徹『中央八項規定』精神學習教育的通知」首先提到，為鍥而不捨落實「中央八項規定」精神，推進作風建設常態化、長效化，因此在全黨開展這項學習教育，自2025年全國「兩會」後啟動，7月底前「基本結束」。

通知說，這項學習教育要組織全黨，認真學習領會習近平關於「加強黨的作風建設」的論述，學習領會和貫徹落實「中央八項規定」及其實施細則精神，系統總結深入貫徹「中央八項規定」精神取得的顯著成效，集中整治違反「中央八項規定」及其實施細則精神的突出問題，運用「由風及腐」案例加強警示教育。

這項通知強調，學習教育要堅持「聚焦主題、簡約務實，不分批次、不劃階段」，一體推進「學查改」，「融入日常、抓在經常」；學習研討要組織學習習近平關於「加強黨的作風建設」論述和「中央八項規定」及實施細則精神，總結學習成效和經驗，「提高認識、增強信心，堅定不移抓好落實」。

通知說，學習教育要充分運用紀檢監察、巡視巡察、審計監督、財會監督、督促檢查、調查研究、信訪反映等途徑，全面深入查找落實「中央八項規定」及其實施細則精神方面存在的問題；要堅持「有什麼問題就解決什麼問題，什麼問題突出就重點整治什麼問題，立查立改、即知即改」。

這項通知要求，各級黨委、黨組要對本地區、本部門、本單位學習教育負總責，黨委、黨組主要負責人要擔負起「第一責任人」的責任，緊密結合中心工作，精心組織實施，加強分類指導，做好宣傳引導，堅決反對形式主義。

「中央八項規定」全稱「十八屆中央政治局關於改進工作作風、密切聯繫群眾的八項規定」，由2012年12月4日舉行的中共中央政治局會議審議通過，距習近平新就任總書記不到1個月。內容明定要改進調查研究、精簡會議活動、精簡文件簡報、規範出訪活動、改進警衛工作、改進新聞報導、嚴格文稿發表、厲行勤儉節約等8大要項而得名，被視為習近平推動黨內反腐的源頭。