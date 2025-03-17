富察在陸被捕一審宣判 海基會：尊重家屬未便說明案況

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆2年，日前傳出已遭陸方秘密起訴，大陸國台辦今（17）日證實稱，富察一案經公開開庭審理，已於2月17日一審公開宣判，惟未說明審判結果。海基會晚間透過書面表示，基於尊重家屬意願，不便對外說明具體案況及進度細節。

有關富察已遭大陸一審宣判，海基會還表示，本案自案發以來，本會即依據政府指示，並尊重家屬意願，及時提供協助。「未來，仍將持續關注案件後續發展，配合政府指示及家屬需求，提供必要協助」。

陸委會晚間也透過書面表示，有關李延賀案，陸委會皆有掌握，但為顧及家屬意願，所以不便對外說明細節。陸委會強調，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判，所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」云云，完全是謊言。

近日有媒體報導引述知情人士稱，富察已被大陸檢方「秘密起訴」並求處重刑。本日稍早，大陸國台辦發言人陳斌華回應稱，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。陳斌華並稱，法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

來台多年的富察已取得台灣身分，於2023年3月返回上海探親、處理戶籍註銷事宜時失聯。大陸國台辦同年5月指稱其涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，遭採取刑事強制措施。

其後2年的時間，富察一案杳無音信，直到今年2月底，大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明在新聞發佈會上表示已依法辦理「李某賀（李延賀）煽動分裂國家案等重大危安案件」。這是大陸首次公開將富察一案列為「重大危安案件」。