國台辦稱2月已「公開審判」富察？陸委會怒駁：全是謊言

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆2年，日前傳出已遭陸方秘密起訴，大陸國台辦今（17）日證實稱，富察一案經公開開庭審理，已於2月17日一審公開宣判，惟未說明審判結果。對此，陸委會反駁指，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密且未審先判；所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」云云，完全是謊言。

有關「富察」案的一審判決結果，陸委會17日透過書面回應本報表示，陸委會皆有掌握，但為顧及家屬意願，所以不便對外說明細節。

陸委會指出，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判，所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」云云，完全是謊言。

陸委會表示，李延賀對台灣的文化出版事業貢獻卓著，而中共關押李延賀的根本目的就是要箝制台灣的出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應。本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴陸一定要有風險意識。

近日有媒體報導引述知情人士稱，富察已被大陸檢方「秘密起訴」並求處重刑。大陸國台辦發言人陳斌華17日證實稱，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。陳斌華並稱，法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

來台多年的富察已取得台灣身分，於2023年3月返回上海探親、處理戶籍註銷事宜，後來失聯。大陸國台辦發言人朱鳳蓮、時任發言人馬曉光同年4、5月相繼證實，李延賀涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查；上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。

富察遭大陸拘捕滯留近2年來杳無音信。大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明於今年2月底曾表示，已依法辦理「李某賀（李延賀）煽動分裂國家案等重大危安案件」，這是大陸首次公開將富察一案列為「重大危安案件」。