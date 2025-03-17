快訊

社子島倉庫晚間全面燃燒！ 71警消到場撲救傷亡未明

G7外長聲明「維護台海和平穩定」 陸外交部不滿：已向有關國家提交涉

中央社／ 台北17日電
G7外長日前發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方透過武力或脅迫改變現狀的企圖。中國外交部今天對此表示強烈不滿、堅決反對，並稱已向有關國家提出嚴正交涉。（歐新社）
G7外長日前發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方透過武力或脅迫改變現狀的企圖。中國外交部今天對此表示強烈不滿、堅決反對，並稱已向有關國家提出嚴正交涉。（歐新社）

G7外長日前發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方透過武力或脅迫改變現狀的企圖。中國外交部今天對此表示強烈不滿、堅決反對，並稱已向有關國家提出嚴正交涉。

綜合北京日報網等陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體提問時作了上述表態。

毛寧表示，「七國集團外長會聯合聲明及有關宣言罔顧事實，顛倒黑白，污蔑抹黑中國，干涉中國內政。中方強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉」。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稍早前在加拿大魁北克省查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，並於14日針對烏克蘭、中東、印太地區等地區情勢及議題發表聯合聲明。

值得注意的是，2024年11月發布的G7外長聯合聲明提到對台政策時寫道，「G7會員國對台灣的基本立場沒有改變，包括已表明的一個中國政策」。但是這份最新聲明卻未提到「一個中國」政策。

聲明並且對於中國軍力發展、持續而且快速成長的核武庫表達擔憂，還對中國非市場政策及作法表達關切，認為這些措施導致有害的產能過剩及市場扭曲。

G7 外交部 毛寧

延伸閱讀

改編自法國喜劇經典 北京人藝「慳吝人」十足沉浸感

北京人藝「慳吝人」 十足沉浸感

批砍預算外長出不了國 卓榮泰：難怪最近常在台北遇到林佳龍

G7外長會聲明挺台參與國際組織 未提「一中政策」

相關新聞

共軍今日對台軍演了？陸外交部「間接承認」：是對台獨的嚴正警告

共軍今日在台海舉行軍演了？中國大陸17日下午透過其外交部例行記者會媒體提問的方式，間接宣布解放軍今天在台海附近開展軍事演...

台藝人轉發「必歸」貼文…陸委會追查是否擁陸身分證：歌誦大陸就別巴著台灣

日前多名台灣藝人在微博轉發央視「台灣必歸」貼文，附和大陸外長王毅「中國台灣省」說法，陸委會繼先前揚言將依照兩岸條例查處是...

國台辦稱2月已「公開審判」富察？陸委會怒駁：全是謊言

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被拘捕將屆2年，日前傳出已遭陸方秘密起訴，大陸國台辦今（17）日證實稱，富察一案經公開...

與火藥槍械不同！央視曝光大陸自製電磁槍 標榜無噪音、無火光、無彈殼

中國大陸自主研製的最新一代電磁槍近日正式曝光。據央視軍事頻道於3月14日發布的影片顯示，該款電磁槍具備無噪音、無火光、無...

傳「富察」遭祕密起訴…陸國台辦證實了！早已一審公開宣判

八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年在上海，遭大陸國安單位拘捕將近2年，近日傳出遭祕密起訴。對此，大陸國台辦17日回應...

習近平將與全球企業CEO會面！彭博曝下周舉行會議 高通執行長也在列

彭博17日引述消息人士稱，包括高通執行長艾蒙（Cristiano Amon），及沙烏地阿美石油公司執行長納瑟（Amin ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。