G7外長聲明「維護台海和平穩定」 陸外交部不滿：已向有關國家提交涉

G7外長日前發表聯合聲明強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方透過武力或脅迫改變現狀的企圖。中國外交部今天對此表示強烈不滿、堅決反對，並稱已向有關國家提出嚴正交涉。

綜合北京日報網等陸媒報導，中國外交部發言人毛寧下午在例行記者會回應媒體提問時作了上述表態。

毛寧表示，「七國集團外長會聯合聲明及有關宣言罔顧事實，顛倒黑白，污蔑抹黑中國，干涉中國內政。中方強烈不滿，堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉」。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稍早前在加拿大魁北克省查爾瓦克斯（Charlevoix）會面，並於14日針對烏克蘭、中東、印太地區等地區情勢及議題發表聯合聲明。

值得注意的是，2024年11月發布的G7外長聯合聲明提到對台政策時寫道，「G7會員國對台灣的基本立場沒有改變，包括已表明的一個中國政策」。但是這份最新聲明卻未提到「一個中國」政策。

聲明並且對於中國軍力發展、持續而且快速成長的核武庫表達擔憂，還對中國非市場政策及作法表達關切，認為這些措施導致有害的產能過剩及市場扭曲。