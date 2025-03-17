大陸外交部間接證實軍演 我軍掌握陸聯合戰備警巡

大陸外交部在今天例行記者會上答覆媒體，間接證實共軍在台海附近展開軍演，並表示相關行動是針對美國近期在台灣問題上「一系列錯誤行徑」。在台灣，國防部今天中午11時30分發布新聞稿表示，自早晨6時40分起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海活動，總數26架次，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國軍官員指出，所謂聯合戰備警巡，通常共軍出動飛機增加，且機艦比平日更逼近我方24海里領海鄰接區邊線。依據國防部發布訊息，今年以來，共軍在台海舉行過10次「聯合戰備警巡」，上一次為2月26日，中間相隔將近三周，算是近來少見的空檔。相較歷次戰備警巡，此次的出動規模並無特別差異。

中共官方並未主動宣布軍演，而是在今天外交部記者會上，一名《中國日報》記者提問稱，「據了解，中國軍隊今天在台海附近展開了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和台獨勢力倒行逆施有關。中方對此有何評論？」

發言人毛寧回答，美方近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站所謂「美台關係」頁面和「事實清單」內容，刪除體現一個中國原則、不支持台獨等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退。她批評，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持台獨的又一惡劣例證，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

毛寧說，中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應，對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。