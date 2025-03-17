習近平將與全球企業CEO會面！彭博曝下周舉行會議 高通執行長也在列

彭博17日引述消息人士稱，包括高通執行長艾蒙（Cristiano Amon），及沙烏地阿美石油公司執行長納瑟（Amin Nasser）等全球企業高層，將前往北京參加一場企業高層的年度會議，其中部份人士預計將會見大陸國家主席習近平等領導高層。知情人士指，各國企業的行政總裁計劃估於28日與習近平會面，但細節可能改變。

知情人士稱，過往曾經出席中國發展高層論壇（CDF）的黑石集團蘇世民（Steve Schwarzman）、輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla），以及和聯邦快遞執行長辛柏文（Raj Subramaniam）等高層，今年預計再次出席於3月23、24日舉行的活動。

報導提到，知情人士指，美國共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）預計周六（22日）將與中國大陸一位領導高層和美國商界代表會面。戴恩斯在社群平台X上表示，他要提出的問題是「致命的芬太尼流入美國」一事，也是美國總統川普徵收關稅提及的問題。不過目前大陸外交部和論壇主辦者均未回應報導請求置評。

報導稱，中國計劃與商界高層互動，強調釋放開放商業訊號，與川普更具保護主義色彩的「美國優先」政策形成鮮明對比。習近平上月與阿里巴巴創辦人馬雲等大陸企業家高調會晤，也反映陸方試圖塑造為私營企業的支持者。

報導指習近平正試圖扭轉外國投資外流和持續的經濟疲軟。川普進一步加徵關稅，可能會危及大陸政府今年經濟成長5%的目標，這些關稅可能迫使北京推出迄今一直避免的大規模刺激措施。

中國發展高層論壇2000年在時任總理朱鎔基支持下成立，旨在成為中國與世界進行高層對話的平台。一些執行長可能還會出席3月25至28日在海南舉行的博鰲亞洲論壇。香港匯豐環球投資高峰會則將於3月25至27日舉行。

去年，一小部分美國商界領袖在最後一刻收到邀請與習近平會面。那次會議持續90多分鐘，代表們提出問題，習近平回答。習近平當時表示，他認為華盛頓和北京沒有必要脫鉤，他希望美企到中國投資。另外，新冠疫情爆發前，習近平在博鰲等活動中與企業主管更常會面。