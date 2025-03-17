陸外交部證實台海軍演 針對外部勢力縱容支持台獨

在3月17日的大陸外交部例行記者會上，大陸官媒《中國日報》記者提問稱，「據了解，中國軍隊今天在台海附近展開了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關。中方對此有何評論？」大陸外交部發言人毛寧表示，這是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

大陸外交部發言人毛寧周一在例行記者會上表示，美方近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站所謂「美台關係」頁面和「事實清單」內容，刪除體現一個中國原則、不支持「台獨」等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退。

毛寧稱，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持「台獨」的又一惡劣例證，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

她稱，中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎。基礎不牢，地動山搖。「台獨」同台海和平水火不容，搞「台獨」分裂是死路一條，「以台制華」只會引火上身。

她最後稱，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國歷屆政府在台灣問題上所作的鄭重承諾，停止越線挑釁行徑，慎之又慎處理台灣問題，不要對台海和平穩定和中美關係造成進一步的嚴重損害。」

事實上，中共解放軍軍今日並未主動發布上述演習訊息，我方目前也尚未對此做出回應。