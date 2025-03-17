傳「富察」遭祕密起訴…陸國台辦證實了！早已一審公開宣判

八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年在上海，遭大陸國安單位拘捕將近2年，近日傳出遭祕密起訴。對此，大陸國台辦17日回應證實稱，「上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯煽動分裂國家罪一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。」

近日有媒體報導引述知情人士稱，被大陸指控涉犯「煽動分裂國家罪」的富察，已被大陸檢方「秘密起訴」並求處重刑，但法院尚未正式宣判。對於台灣媒體關切富察一案情況，國台辦17日做出上述回應。

大陸國台辦稱，據瞭解，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯煽動分裂國家罪一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，於2025年2月17日一審公開宣判。法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利。

不過，國台辦方面並未透露李延賀的一審公開宣判結果。

在此之前，富察（李延賀）2023年返回上海探親、處理戶籍註銷事宜後失聯，接著，大陸國台辦發言人朱鳳蓮、時任發言人馬曉光相繼證實，李延賀涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受大陸國家安全機關調查，和上海市國家安全局依法對涉嫌從事「煽動分裂國家犯罪活動」的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中等。

接著，近兩年來，陸方未有該案進一步發展揭露，不過，大陸高人民檢察院副檢察長苗生明於今年2月底曾表示，已依法辦理「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。