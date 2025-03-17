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富察被捕近2年 余杰盼美國向中國施壓救援

中央社／ 台北17日電

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕將近2年。美籍作家余杰說，除了持續在台灣聲援，也盼有機會向美國副總統范斯陳情，透過美國向中國施壓，藉此救援富察。

富察2023年3月底在上海被捕後，官方至今未對外宣布案情處理進度，也久未提及其審理情況。中國最高人民檢察院副檢察長苗生明於2月底表示，已依法辦理「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」，近期更傳出已經遭「秘密起訴」。

曾經在八旗文化出版著作，同時也曾參與去年聯名聲援行動的余杰接受中央社訪問時指出，富察做為出版人，出版了多元的著作，「包含了日本學者、美國學者，還有我的言論，有許多不同的觀點」，逮捕至今，中共始終拿不出犯罪證據，逮捕富察明顯就是針對言論與思想。

他說，由於是因言論、思想獲罪，對於中共而言，公開審判是「相當不光彩」的，所以一定要用分裂國家這類的罪名定罪。

對於聲援富察的行動，余杰表示除了持續在台灣進行外，也盼有機會向美國副總統范斯陳情，「一方面，范斯的回憶錄絕望者之歌，在台灣就是由八旗出版，有這樣的一層關係；另一方面，范斯對中國的態度也較強硬。」

他說，就像是目前外界希望美國總統川普出手，協助黎智英獲得自由，也希望能藉由范斯向中國施加壓力，救援富察。

富察2023年3月底在上海被拘捕後，時任大陸國台辦發言人馬曉光5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。

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